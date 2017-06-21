Гордума Асбеста заблокировала референдум против сурьмяного завода

Гордума Асбеста накануне отклонила предложение инициативной группы граждан о проведении референдума против строительства сурьмяного завода. Свое решение депутаты вынесли на основании заключений от администрации губернатора, регионального заксобрания, областного избиркома и прокуратуры, полученных накануне заседания думы. Все ведомства усмотрели ошибки в документах, которые подали противники завода.

Как сообщил NDNews.ru местный депутат Евгений Шабанов, отказ думы в проведении референдума основывается на трех тезисах. Во-первых, вопрос оказался не в компетенции муниципалитета. Ссылаясь на приказ Ростехнадзора о производствах повышенной опасности, к каким, безусловно, относится сурьмяный завод, эксперты сделали вывод, что решение о референдуме должно приниматься на федеральном уровне. Во-вторых, юристы указали на неточность формулировок вопросов, на которые должны отвечать жители во время референдума. В-третьих, инициатива жителей Асбеста может спровоцировать «возможное» нарушение антимонопольного законодательства администрацией города, которая будет реализовывать запрет на строительство завода, если жители примут такое решение на референдуме.

«Эти заключения депутатам раздали в понедельник после обеда, поэтому противопоставить мы ничего не могли. На заседании думы за организацию референдума проголосовали только два человека, остальные были либо против, либо воздержались», – рассказал Евгений Шабанов.

По его словам, сейчас результаты экспертизы, выданные областной властью, оценивают независимые эксперты в Москве, которые сотрудничают с активистами из Асбеста. «Когда мы узнаем, насколько обоснованы мотивационные выводы в отказе, то будет принимать решение о дальнейших шагах. Либо попробуем опротестовать решение думы в суде, либо подготовим новые формулировки для референдума с учетом замечаний. Возможно и то, и другое сразу», – добавил собеседник агентства.

Напомним, жители Асбеста уже несколько месяцев протестуют против планов строительства в городе сурьмяного завода. Инвестором выступает Национальная сурьмяная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга. Горожане требуют провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие производство сурьмы окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга. Причем сурьмяное производство изначально планировали организовать в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций было принято решение перенести его в Асбест.

Асбест, Валентина Ярославцева

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