В Асбесте готовят референдум против строительства завода Ротенберга

Публикации за 31.05.17

Избирательная комиссия Асбеста зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума против строительства в городе сурьмяного завода. Об этом NDNews.ru сообщила депутат местной думы Наталья Крылова.

По словам народной избранницы, до этого инициативу блокировали из-за формальных ошибок в документах инициаторов. На этот раз все недочеты были устранены, и ТИК Асбеста официально оформила инициативную группу, в которую вошли 11 человек. Впрочем, по словам Крыловой, это промежуточная победа общественности. Избирком передал документы в городскую думу, чтобы она рассмотрела вопрос о назначении общегородского голосования. Принять решение о референдуме представительный орган власти должен в течение 20 дней. Не исключено, что для этого придется созывать внеочередное заседание думы. Если депутаты в итоге решат вопрос о референдуме положительно, он пройдет в единый день голосования 10 сентября.

Отметим, что конфликт в Асбесте начался после того, как в городе запланировали строительство сурьмяного завода, который занялся бы производством триоксида сурьмы. Инвестором выступает Национальная сурьмяная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга. Жители потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие сурьмяной завод окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга. Причем сурьмяное производство изначально планировали организовать в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций было принято решение перенести его в Асбест.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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