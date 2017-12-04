Облсуд назначил дату рассмотрения иска сурьмяной компании к властям Асбеста

Свердловский областной суд определился с датой предварительного заседания по иску «дочки» империи Игоря Ротенберга к администрации города Асбеста. ООО «Гросс» (принадлежит Национальной сурьмяной компании) оспаривает правила землепользования и застройки, которые блокируют строительство завода по производству сурьмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс назначен на 26 декабря. Поскольку это будет предварительное заседание, оно пройдет в закрытом от прессы режиме, указали сегодня нашему агентству в областной суде. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены управление архитектуры и градостроительства Асбеста, а также местная дума, которая ранее одобрила изменение категории застройки земельного участка, из-за чего теперь «Национальной сурьмяной компании» нельзя начать строительство завода. Ранее иск ООО «Гросс» к чиновникам отказался рассматривать Асбестовский городской суд.

Напомним, «Национальная сурьмяная компания» (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом. Новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума. «Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов будет пересматривать суд», – пояснила такое решение местный депутат Наталья Крылова.

Конфликт в Асбесте начался после того, как в городе запланировали строительство завода, который занялся бы производством триоксида сурьмы. Изначально производство хотели разместить в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций его предложили перенести в Асбест. Жители потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие сурьмяной завод окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга. Дума Асбеста приняла оспариваемые правила землепользования, одновременно местные депутаты заговорили о необходимости общегородского референдума.

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