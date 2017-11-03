Директор «Национальной сурьмяной компании» об отходах: будут отходы, тогда и решим, где и как утилизировать

Александр Савин прокомментировал обвинения экоактивистов в сокрытии данных о том, как сурьмяной завод будет утилизировать десятки тысяч тонн гипса и шламов. Если коротко – куда повезут промышленные отходы, сказать нельзя, пока они не появятся.

Генеральный директор сурьмяной компании пояснил, что при выработке отходов будет проведен их химический анализ, и каждому виду шлаков присвоен паспорт: «Мы решим, может, вообще сможем их перепродавать. Тот же технический гипс предложим строительным компаниям. Не сможем продать – повезем на утилизацию, в области есть полигоны». Александр Савин пояснил, что заключать контракты со специализированными полигонами можно, когда каждому из видов отходов по итогам анализа присвоен код. Видимо, предположил руководитель будущего завода, оппоненты неверно поняли данные раздела «Определение воздействия на окружающую среду» (ОВОС) – эту часть проекта сурьмяного завода коммерсанты предоставили общественности Асбеста для изучения.

Речь идет о громких заявлениях, сделанных противниками завода накануне. Напомним, «антисурьмяная» группа активистов поставила под сомнение весь ОВОС на основании того, что в беседах с ними Савин заявил: 17 видов отходов сурьмяного производства, среди которых технический гипс, шлаки, высушенный кек с различным содержанием ядовитых веществ, будет вывозиться на полигон твердых бытовых отходов в Первоуральск. Но накануне представитель местной компании «Экос», на которую ссылались руководители сурьмяного проекта, опроверг эту информацию.

«Наша компания специализируется на сортировке и переработке твердых бытовых отходов, проще говоря – мусора. У нас нет лицензии на манипуляции с отходами завода, и мы с «НСК» говорили только об утилизации их коммунальных отходов», – сообщил агентству представитель компании «Экос» Евгений Тюльканов.

Напомним, в 2016 году «Национальная сурьмяная компания» объявила, что в связи с изменением экономической ситуации завод будет построен не в Дегтярске, а в Асбесте. В начале 2017 года была приобретена земля под руинами банкротного завода металлоконструкций. Назначение участка не предполагало металлургического производства, но местная нормативно-правовая база позволяла предпринимателям оформить необходимый им вид использования земли. Однако после общественных слушаний весь этот кластер земель был переведен в класс П2. Теперь на этих землях может работать производство с санитарной зоной не более 100 метров, а сурьмяному заводу нужно 300. В ноябре компания начнет оспаривать в суде соответствующее решение местной думы.

Война с «ротенберговскими» промышленниками идет не только в юридической плоскости. Группа асбестовских депутатов провела успешную агитационную компанию против появления в Асбесте сурьмяного производства. Под требованием о проведении городского референдума по поводу появления завода подписались 12 тысяч горожан.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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