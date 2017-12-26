Компания Ротенберга вызвала в суд не только мэрию, но и думу Асбеста

Свердловский областной суд провел предварительное слушание по делу о строительстве сурьмяного производства в городе Асбесте. По его итогам решено привлечь в качестве соответчика не только администрацию, но и думу Асбестовского городского округа, которая выступает против строительства (до сих пор дума фигурировала в деле в качестве третьего лица), передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщила депутат гордумы Наталья Крылова на своей странице в соцсети, представитель ООО «Гросс» (Национальная сурьмяная компания) на сегодняшнем суде заявил, что в Асбесте был нарушен порядок опубликования проекта Правил земельной застройки и землепользования, которым дума запретила строительство на территории города спорного предприятия. Также, по мнению истца, был нарушен порядок опубликования извещения о публичных слушаниях, кроме того, информация о слушаниях была опубликована в «Муниципальном вестнике», который не является официальным печатным изданием.

После этого было решено привлечь к участию в процессе не только городскую администрацию, но и думу Асбеста, принявшую эти правила землепользования. Как сообщил РИА «Новый День» депутат Евгений Шабанов, ближайшее заседание назначено на 23 января.

Напомним, «Национальная сурьмяная компания» (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом. Новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума. Это должно было остановить процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов будет пересматривать суд.

Изначально производство сурьмы хотели разместить в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций его предложили перенести в Асбест. Жители потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие сурьмяной завод окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга.

Асбест, служба информации

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