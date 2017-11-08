Асбестовский суд отказался рассматривать иск «Национальной сурьмяной компании»

Только что в городском суде закончилось предварительное заседание по иску «дочки» империи Игоря Ротенберга к городской администрации. Коммерсанты требовали отменить решение думы, сделавшей невозможным строительство сурьмяного завода – депутаты изменили категорию земель, выкупленных под предприятие.

Как передают участники заседания, битва за землю в асбестовском суде для сурьмяной компании закончилась, не начавшись. Юристу НСК было разъяснено два нюанса. Во-первых, земли, о которых идет речь, были переведены в другую категорию решением думы, а иск предъявлен ненадлежащему ответчику – администрации.

Во-вторых, согласно нормативно-правовым актам, подобные дела рассматриваются на уровне областных судов. На этом процесс в городском суде Асбеста был завершен. Дело передано в вышестоящую инстанцию.

Напомним, «Национальная сурьмяная компания» (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом.

Новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума. «Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов будет пересматривать суд», – пояснила такое решение местный депутат Наталья Крылова.

Конфликт в Асбесте начался после того, как в городе запланировали строительство завода, который занялся бы производством триоксида сурьмы. Изначально производство хотели разместить в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций его предложили перенести в Асбест. Жители потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие сурьмяной завод окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга. Дума Асбеста приняла оспариваемые правила землепользования, одновременно местные депутаты заговорили о необходимости общегородского референдума.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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