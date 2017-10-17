Сурьмяная компания Ротенберга подала в суд на думу города Асбеста

«Национальная сурьмяная компания» (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат местной думы Наталья Крылова по итогам встречи с представителями НСК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дата заседания по иску пока не известна. Стоит напомнить, что новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума. «Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов будет пересматривать суд», – прокомментировала Крылова. По ее словам, НСК при этом должна дать ответы на вопросы депутатов относительно опасности производства. «Мы обязательно выложим все в общий доступ, – добавила Крылова. – Что касается референдума. Сейчас НСК в рамках процедуры ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) обязана организовать публичное обсуждение проекта. Оно может осуществляться тремя способами – опрос, публичные слушания и референдум. Лично по моему мнению, чтобы объективно оценить мнение населения, нужен именно референдум. Да, возможно, нужно дать время НСК, чтобы они могли себя презентовать. Но, тем не менее, окончательное решение должен принимать народ».

Конфликт в Асбесте начался после того, как в городе запланировали строительство сурьмяного завода, который занялся бы производством триоксида сурьмы. Изначально производство хотели разместить в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций его предложили перенести в Асбест. Жители потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие сурьмяной завод окажет на окружающую среду. Многие принципиально против присутствия в Асбесте завода олигарха Ротенберга. Процедура оценки воздействия на окружающую среду до сих пор не назначена. Вместо этого дума Асбеста приняла оспариваемые правила землепользования, одновременно местные депутаты заговорили о необходимости общегородского референдума.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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