Почему «Национальная сурьмяная компания» мыкается по городам и помогает уральцам выигрывать выборы. История неудачного лобби

Строительство сурьмяного завода, затеянного на Урале Ротенбергами, снова под вопросом. Активная поддержка областных властей не помогла предприятию начать стройку в Дегтярске, теперь проект приостановлен в Асбесте. И губернатор уже говорит о «запасном аэродроме» в Реже для производства, вызывающего яростный протест у экологов и населения. В пятилетней войне пока что побеждают общественники, причем побеждают на выборах в органы власти. NDNews.ru побеседовал с жителями трех свердловских городов о том, почему так происходит.

«Заходили по откровенному беспределу»

В 2012 году было объявлено, что единственный в России завод по производству триоксида сурьмы будет построен в Дегтярске. Горожане сразу организовали протестное экологическое движение. Основная претензия у местных жителей возникла к месту, на котором должен был появиться завод – в черте города. Работающее предприятие будет выделять в воздух сернистый газ и углекислый газ со значительной дозой соединений свинца, мышьяка, сурьмы и прочих вредных веществ. Эти выбросы отравят город, – утверждали активисты. Спикером протестного движения стал Даниэль Марголис – студент УГМУ, проживавший на соседней улице от стройплощадки. Спустя четыре года борьбы он – депутат Дегтярской думы:

«Компания пыталась построить это завод откровенно по беспределу. На землях, относящихся к категории «городские леса», прямо на жилой улице. Им нужно было 300 метров санитарной зоны для их класса опасности. Но почему-то в Дегтярске у них от забора завода до забора близлежащей фермы было ровно 4 метра. Роспотребнадзор разработал для предприятия специальное заключение о санитарно-защитной зоне. С одной стороны там было прописано 150 метров до очистных сооружений, с другой стороны – ноль метров до жилой улицы и фермы. Все это было настолько нагло проделано, что сомнений в лоббировании проекта не оставалось. Администрация города представила для государственной экспертизы бумаги о прошедших общественных слушаниях, которых на самом деле не было. Потом уже наш глава Игорь Бусахин несколько раз пытался через слушания перевести эти земли в категорию, подходящую под производство для соответствующего класса опасности – ни разу не вышло. Были даже предложения вообще ликвидировать категорию «городские леса» по всему Дегтярску. Мы приводили на думу население, и каждый раз у Бусахина не получалось продавить эти вещи. Даже подконтрольные ему депутаты боялись в присутствии избирателей за такое голосовать. Сам глава в свое время выбрался на лозунгах о закрытии предприятия. Но после избрания стал рьяно защищать завод. Он выдал им разрешение на строительство, подписал документы о якобы прошедших слушаниях. Готовил справки о том, что в той жилой зоне никто не живет. Нас называл экологическими экстремистами. Сегодня у этих экстремистов 9 из 15 мест в гордуме. Нас выбрали потому, что мы пообещали – завод построен не будет. И этим людям из сурьмяной компании в Дегтярске стало невыгодно и неинтересно. Предприятие переехало в Асбест»

«Сразу не понравилось вранье»

В 2016 году «Национальная сурьмяная компания» объявила, что в связи с изменением экономической ситуации завод дешевле будет построить в Асбесте. В начале 2017 года была приобретена земля под руинами банкротного завода металлоконструкций. На этот раз – за чертой жилой застройки, в пригородной промзоне. Назначение участка также не предполагало металлургического производства, но местная нормативно-правовая база позволяла предпринимателям оформить необходимый им вид использования земли, объясняет местный активист Дмитрий Гилязов. Автор популярного в городе паблика «Народное телевидение Асбеста» считает, что контакт у сурьмяной компании с населением не пошел с того момента, как коммерсантов уличили во лжи:

«Сразу принципиально не понравилось вранье со стороны НСК. В ноябре 2016 года они говорили, что вообще в Асбест не будут заходить, а сами в это время приобретали земельный участок. Потом они говорили, что никак в городе не представлены, и в то же время купили местный магазин ради юридического лица, чтобы вести хозяйственную деятельность. В то же время неформально приезжал министр природных ресурсов Кузнецов, уговаривал людей не упираться. Если коротко, мы в итоге провели общественные слушания, и на них внесли предложения – весь этот кластер земель перевести в класс земель П2. Дума 27 июня утвердила. Все, теперь на этих землях может работать производство с санитарной зоной не более 100 метров, а сурьмяному заводу нужно 300».

В Национальной сурьмяной компании, комментируя новые правила землепользования, заявили, что думают взять некую паузу. «Данное решение никаким образом не относится к нашему проекту, так как мы очень тщательно идем по пути законного прохождения проекта. Любые ограничения, которые на нас будут наложены, мы будем оспаривать, мы убеждены в своей правоте», – сообщила руководитель департамента общественных связей НСК Любовь Казанцева.

Местный депутат Наталья Крылова не согласна с общественниками в том, что проблема решена. Она уверена, что депутаты от «Единой России» (а их в думе большинство) просто отложили взрывоопасный вопрос на послевыборный период. Крылова пыталась организовать общегородской референдум о запрете стройки, но дума инициативу отклонила:

«Возник конфликт интересов. Существует официальное лоббирование на уровне министерства инвестиций, минпрома и губернатора Куйвашева. Они все могут надавить на местных депутатов по звонку – просто наберут учредителей ОАО «Ураласбест», а у них сильная команда в думе. Но с другой стороны, комбинату «Ураласбест» завод в городе не нужен. Он создает конкуренцию на рынке труда. Если будет много людей на маленьких вредных заводах, то своим рабочим придется платить больше, а не 15-17 тысяч, как сейчас. В итоге «комбинатовская» группа депутатов нашла золотую середину. На референдум они не соглашаются, так как люди, которые выйдут на референдум, не будут голосовать за «Единую Россию». Опять же, референдум может окончательно решить вопрос со строительством завода. Но соглашаются на пересмотр правил землепользования. И перед народом не опозорились, и против правительства не пошли. Национальная сурьмяная компания может впоследствии поменять кадастровые номера, может прописать другой продукт производства, а основной назначить как побочный, представить другую технологическую схему».

Наталья Крылова добавила, что в случае, если инициативы по строительству сурьмяного завода возобновятся, на улицы выйдет весь город. В том, что это произойдет, сомневаться не приходится. Оппозиционный депутат избралась в местную думу, и едва не прошла в региональную на волне массовых акций населения против поборов за капитальный ремонт. Вероятно, осознав все риски за три месяца до выборов, свердловский врио губернатора Евгений Куйвашев 6 июня, представляя программу пятилетнего развития региона, заявил : «Даже не сомневайтесь, мнение жителей – главное. Если они против, а инвестор не может объяснить положительные моменты проекта, то его там не будет». Он добавил, что с руководством области «Национальная сурьмяная компания» о содействии не договаривалась. А на следующий день, сообщает агентство «Федерал пресс», Куйвашев предложил перенести строительство завода в Реж. «На заседании глав муниципалитетов врио губернатора Свердловской области выдвинул идею перенести строительство сурьмяного завода из Асбеста в Реж. Жители Асбеста не раз выступали против строительства предприятия. В то время как глава Режевского городского округа Алексей Копалов высказался о готовности принять инвесторов», – сообщается в заметке. Агентство также дословно приводит ответ главы Режа: «Если есть инвесторы, готовые зайти на нашу территорию, мы готовы их принять. У нас профицит электроэнергии и богатый опыт работы с предприятиями».

«Мы такого не говорили»

Жители Режа энтузиазм Алексея Копалова не разделяют, а сам он утверждает, что такого не говорил. «У меня другая информация из уст Копалова – он таких векселей никому не раздавал. Сам я считаю, что если исходить из экологической точки зрения, такое производство городу не нужно» ,– сообщил NDNews.ru местный депутат Валентин Кураев.

Его коллега Леон Джалалов, депутат думы прошлого созыва, считает, что в сегодняшнем Реже возможно все: «Наша дума скажет ровно то, что скажет губернатор. Кому должны, на тех и работают. Над нашим городом уже поиздевались. В свое время компания «Голд» закачивала под землю кислоту (речь идет о разработке силикатно-никелевых руд Сахаревского месторождения в районе села Армашка. Разработка проводилась методом подземного выщелачивания серной кислотой, прим. ред.). Несмотря на протесты населения, они кислоту закачали и бросили. В городе после этой борьбы, да еще после бунта в думе и ее полного переизбрания – апатия. Если дойдет до дела, завод построят. И могу предположить, что построят на базе банкротного «Режникеля». Там коммуникации, санитарная зона. А это центр города».

Экс-депутат, впрочем, не исключил, что у поднаторевших в экологических конфликтах жителей Режа быстро появятся новые лидеры, если и в этом в городе развернется борьба против НСК. И эти люди снова, как в Дегтярске и Асбесте, получат колоссальную поддержку.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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