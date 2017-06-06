Стало известно, для чего нужен Иннопром – для прибыли гостиниц / Откровения Куйвашева в заксо

Сегодня врио губернатора Евгений Куйвашев в очередной раз представил свой проект программы «Пятилетка развития», на сей раз – депутатам заксо. Доклад уже неоднократно звучал на различных площадках, поэтому наибольший интерес представляли ответы Куйвашева на вопросы народных избранников.

Например, коммунисты Александр Ладыгин и Вячеслав Вегнер подняли тему возможного строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители опасаются негативного воздействия на окружающую среду и готовят всегородской референдум о запрете стройки. Ранее тот же инвестор пытался построить это предприятие в Дегтярске, но и там народ оказался против. Видимо, памятуя о предстоящих выборах, Куйвашев поспешил заявить, что против воли населения никто ничего строить не будет. «Даже не сомневайтесь, мнение жителей – главное. Если они против, а инвестор не может объяснить положительные моменты проекта, то его там не будет», – заявил Куйвашев. Когда же его спросили, не планирует ли областное правительство помочь инвестору объяснить асбестовцам выгоду для города от проекта, врио неожиданно заявил, что национальная сурьмяная компания к нему вообще не обращалась – сразу пошла договариваться с администрацией города. Довольно странное отношение со стороны инвесторов к губернатору, который ежедневно как мантру повторяет свою готовность оказывать им всяческое содействие.

Затронул врио губернатора и тему Иннопрома. Куйвашев осудил тех, кто считает, что тратить на его проведение 100 млн рублей ежегодно – нерационально. По его словам, только гостиницы и малый бизнес получают от обслуживания гостей выставки около 500 млн рублей в год. «Это и есть инвестиции», – считает он. Напомним, в прежние годы миссия Иннопрома считалась совсем другой – она должна была позволить создать в области новые высокотехнологичные производства с участием инвесторов из соседних регионов и государств.

Председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков поинтересовался, как губернатор планирует сделать Свердловскую область одним из трёх регионов-лидеров. «Вряд ли мы по бюджету догоним Москву и Санкт-Петербург, а по зарплатам – северные регионы», – пояснил он свои сомнения.

Евгений Куйвашев пояснил, что оцениваться будут достижения по направлениям, которые он обозначил в своей программной статье – человеческий капитал, рост инвестиций, развитие малого бизнеса и так далее. «По каким-то макроэкономическим показателям мы и Чукотку и Ямал, конечно, не догоним», – признал он, заявив, что сравнивать себя Свердловская область будет с «сопоставимыми» регионами – Татарстаном, Новосибирской областью, Красноярским и Краснодарским краем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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