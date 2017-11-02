«Национальную сурьмяную компанию» поймали на лжи. Соседние города не соглашались  принимать отходы вредного производства

В скандале вокруг проекта строительства на Урале сурьмяного завода – новый эпизод. Выяснилось, что заявления представителей компании о том, что все отходы производства примет полигон ТБО Первоуральска, не соответствуют действительности. Противники строительства ставят под сомнение весь доклад о мерах экологической безопасности, представленный руководителями завода.

В проекте указано, что 17 видов отходов сурьмяного производства, среди которых технический гипс, шлаки, высушенный кек с различным содержанием ядовитых веществ, будут вывозиться на полигон твердых бытовых отходов в Первоуральск. Но накануне представитель местной компании «Экос», на которую ссылались руководители сурьмяного проекта, опроверг эту информацию.

«Наша компания специализируется на сортировке и переработке твердых бытовых отходов, проще говоря – мусора, и мы с НСК говорили только об утилизации их коммунальных отходов», – сообщил агентству представитель компании «Экос» Евгений Тюльканов. Он добавил, что связывался с представителями завода, и ему ответили, что вышло недоразумение. Договор на утилизацию десятков тысяч тонн промышленных отходов «дочка» империи Ротенбергов заключит с новоуральским обществом «Утилис». У этой фирмы есть и полигон, и лицензия на размещение отходов 3, 4, и 5 классов опасности.

Однако директор ООО «Утилис» Андрей Овчинников пояснил РИА «Новый День», что договора с указанной компанией у него нет. Было зафиксировано лишь обращение год назад, дальше дело не продвинулось.

В самой «Национальной сурьмяной компании» пообещали связаться с нашим агентством для комментария ситуации позже. Тем временем асбестовские активисты, с прошлого года требующие провести городской референдум против появления в городе сурьмяного завода, сделали заявление.

«Мы ставим под сомнение весь доклад об экологической опасности, представленный НСК. Если они соврали про утилизацию отходов, все показатели вредности в целом рассчитаны неверно. Будем через публичные слушания признавать этот проект недействительным», – сообщил корреспонденту асбестовский депутат Евгений Шаблин.

Напомним, ровно неделю назад гордума Асбеста встретила в штыки ознакомительный доклад Национальной сурьмяной компании.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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