«Сурьмяные грабли». Депутаты Асбеста устроили скандал на презентации проекта завода Национальной сурьмяной компании (ВИДЕО)

В финале сегодняшнего заседания гордумы Асбеста в разделе «разное» генеральный директор сурьмяной компании и главный технолог представили проект будущего завода. «Мы не против колхоза, только не в нашей деревне», – прокомментировали презентацию депутаты. И устроили докладчикам двухчасовой разнос.

Заседание гордумы Асбеста

Доводы гендиректора НСК Александра Савина о том, что завод решит проблему национальной безопасности, обеспечив промышленность триоксидом сурьмы отечественного производства, не встретил понимания. Депутатов интересовала экологическая сторона проекта. При окислении сурьмяного концентрата будет использоваться серная кислота, в целом среди отходов и побочных продуктов производства указано 28 вредных химических соединений. Подробный доклад главного технолога производства Александра Плюснина о самой современной в мире системе улавливания вредных частиц, о технологии кальцирования серной кислоты для получения нейтрального по кислотности технического гипса только спровоцировал ряд вопросов. В частности, противники завода акцентировали внимание аудитории на том, что система газоочистки сможет удерживать только 95-98% вредных веществ.

Справедливоросс Евгений Шабанов зачитал вслух цифры, представленные экологами из «группы поддержки» НСК, о выбросах, которые попадут в асбестовский воздух. «Я просто хотел осветить, что будет попадать в нашу атмосферу. Пятивалентная сурьма – 420 килограммов будет выброшено, диоксида сурьмы – 301 килограмм, оксид углерода – 22 тонны. Бензапирен, натрий едкий, свинец, мышьяк, азотная кислота, серная кислота, соляная кислота…В сумме 28 наименований». Негативный эффект от озвученных цифр попытались сгладить экологи, выступающие «адвокатами» сурьмяного завода. Один из них назвал крайне опасной спекуляцию валовыми цифрами, имея в виду возмущение, вызванное данными о десятках тонн угарного газа, которые будет выбрасывать в атмосферу сурьмяной завод: «Мы должны обсуждать предельные концентрации, которые нормированы. А валовые выбросы сравнивать – понятия относительные. Возьмем «Ураласбест» – у него сотни тысяч тонн».

Заявление вызвало такое возмущение в зале, что депутаты начали перебивать друг друга. Шабанов предложил не обсуждать «Ураласбест», единоросс Александр Кочергин отметил, что кроме «Ураласбеста» есть и другие предприятия, например, Рефтинская фабрика выбрасывает 300 тысяч тонн оксида углерода. Другой единоросс, он же директор одного из структурных подразделений ОАО «Ураласбест» Дмитрий Александрин пригрозил «Национальной сурьмяной компании» иском за клевету и покинул зал.

10-минутный доклад обернулся двухчасовым «перекрестным допросом» руководителей НСК. Депутатов не убедила перспектива ежегодного поступления в местный бюджет 15 миллионов рублей налоговых отчислений. На фоне данных о том, что только вторичного продукта – чистого золота – завод будет получать до 250 килограммов в год, эта сумма показалась слушателям крайне неубедительной. Один из общественников прямо заявил: «Вы не с того начали. Надо было не в правительство год назад ехать, а сюда. Построили бы нам пять новых девятиэтажек, подарили городу, и был бы другой разговор». Идея нашла поддержку в зале. Гендиректору НСК Александру Савину предложили озвучить сумму оборотной прибыли компании, но он это сделать отказался. Общее мнение большинства собравшихся сформулировал коммунист Геннадий Гофман: «Мы не против колхоза, только не в нашей деревне».

Припомнили сурьмяной компании и тот факт, что все разговоры об общественных слушаниях и появлении завода в принципе не имеют под собой почвы, пока «дочка» империи Роттенбергов не получила разрешения на строительство. Напомним, летом этого года на публичных слушаниях было решено включить земли, на которых предполагалось строительство промобъекта, в зону, запрещенную для опасного производства. Сурьмяная компания оспаривает это решение в судах.

Сегодня представители НСК заявили, что пока идут тяжбы, продолжат работу с населением. Противники завода в ответ припомнили «роттенберговским» историю их проекта в Дегтярске.

РИА Новый День сообщал о четырехлетней войне лоббистов сурьмяного завода с дегтярскими экологами. В итоге на волне народного гнева экологи прошли в местную думу и заблокировали проект. Тогда НСК не помогло покровительство министерства промышленности и главы города. Руководство компании заявило, что вынуждено искать другое место для строительства по причинам экономической целесообразности. По схожему сценарию история, судя по всему, разворачивается и в Асбесте. Во всяком случае, после сентябрьских выборов несколько мест в городской думе заняли лидеры «сурьмяного протеста».

Асбест, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 26.10.17

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