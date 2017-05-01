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Публикации за 01.05.17

Первомайская демонстрация в Асбесте обернулась антисурьмяным протестом (ФОТО)

Первомайская демонстрация в Асбесте обернулась антисурьмяным протестом (ФОТО)

Традиционная первомайская демонстрация в Асбесте вылилась в митинг против строительства сурьмяного завода. Депутаты городской думы Наталья Крылова и Евгений Шабанов призвали горожан поддержать их требование по проведению общегородского референдума по вопросу строительства спорного предприятия.

Как заявил NDNews.ru Евгений Шабанов, к моменту подхода колонны к центральной площади Асбеста под транспарант «на референдум» встало около 1000 человек. По заявлению Шабанова, представители городской администрации слова митингующим не дали. «Люди скандировали «слова», но, то начинал петь духовой оркестр, то ведущий мероприятия включал громко музыку, потом крики людей заглушил оркестр. В момент построения у сцены полиция заставила убрать баннеры за референдум, против сурьмы и выключить громкоговорители», – рассказал депутат. Непосредственно перед майскими праздниками активисты подали в городской избирком заявление о проведении городского референдума, оно будет рассмотрено в течение двух недель.

Напомним, в середине апреля против строительства сурьмяного завода – всего около 13 тысяч подписей. 26 марта в городе прошел митинг, посвященный той же проблеме. «Сурьма отличается тем, что при её очищении выделяется широкий спектр веществ с канцерогенными (то есть вызывающими рак) свойствами. Скоро мы сможем вдыхать оксид железа, марганец, динатрий карбонат, свинец, сульфид сурьмы, треокись сурьмы, диоксид азота, оксид азота, серную кислоту, соединения мышьяка, диоксид серы, сероводород, газообразные фториды, бензпирен, бензин, керосин, предельные углеводороды, эмульсол и многое многое другое», – пояснил депутат Евгений Шабанов свою позицию и позицию земляков. , но и там он столкнулся с противодействием общественности. Защитники природы неоднократно сообщали, что строительство может серьезно навредить не только Дегтярску, но и Екатеринбургу, – дело в том, что речка Ельчевка, на берегу которой собирались строить вредное производство, впадает в Волчихинское водохранилище – главный источник питьевой воды в области. В 2016 году Национальная сурьмяная компания решила отказаться от планов строительства в Дегтярске и обратила внимание на Асбест. Сейчас там разворачивается аналогичное протестное движение.

Фото предоставлено Евгением Шабановым

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 01.05.17

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