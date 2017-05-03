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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Традиционного шествия радиофака в Екатеринбурге больше не будет (ВИДЕО)

Традиционного шествия радиофака в Екатеринбурге больше не будет (ВИДЕО)

В этом году шествия радиофака УрФУ не будет. Изменились требования безопасности при проведении таких мероприятий, для вуза это слишком накладно.

«Шествия радистов в этом году не будет. Зато к помывке монументов Попову – давней традиции студентов УПИ – присоединяются в Перми, Питере и Москве», – сообщил руководитель пресс-службы университета Дмитрий Бенеманский на своей странице в «Фейсбуке». Корреспонденту NDNews.ru он пояснил, что шествие отменили из-за новых правил по обеспечению безопасности. «В частности, улицы необходимо перекрывать автобусами, даже один автобус обходится накладно. Понятно, что это вынужденная мера», – рассказал Бенеманский. Он выразил надежду, что студенты УрФУ не будут нарушать закон и не устроят 7 мая несанкционированное шествие.

Ежегодно в Екатеринбурге 7 мая студенты РТФ устраивают генуборку памятника Попову, затем у радийщиков проходит концерт, а после начинается шествие по проспекту Ленина с известным всем лозунгом «Все радисты с детства знают тройку самых важных слов – РТФ, УПИ, Попов!». Традиции уже не один десяток лет, она зародилась еще в 80-х годах прошлого века.

Шествие в День Радио 7 мая 2014 года

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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