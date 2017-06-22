Студентов УрФУ пообещали оставить без выпускного из-за ЧМ-2018 (СКРИН)

Студентов УрФУ предупредили, что в следующем году они могут остаться без выпускного. Празднику дипломников помешает ЧМ-2018.

Студентов университета, которые сейчас обучаются на предпоследнем курсе, сегодня неприятно удивило сообщение на официальной странице вуза «ВКонтакте» о том, что через год никакого выпускного не будет. «Друзья, есть не очень веселые новости, связанные с особым порядком проведения массовых мероприятий во время Чемпионата мира по футболу в следующем году. Такие дела, что выпускного может и не состояться. Поэтому, третьекурсники, первокурсники магистратуры! Мы не то чтобы предлагаем вам отпраздновать выпуск на год раньше. Мы приглашаем вас ощутить незабываемую атмосферу на втором этапе и, конечно, на третьем в ЭКСПО на концерте нескольких групп, которые приехали в этом году к выпускникам специально», – сообщается в группе УрФУ.

«В связи с Чемпионатом мира, который будет проходить в нашем городе, действительно, есть распоряжение о том, что нельзя будет проводить такое мероприятие на открытом воздухе. Окончательное решение еще не принято, возможно, нам удастся с городом договориться, но маловероятно», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. Впрочем, он уточнил: имеется ввиду именно праздник, проходящий на улице, полностью лишать защитившихся выпускного не будут. «Выпускной будет обязательно, но, возможно, где-то в помещении, поменяется его формат, но он точно состоится», – заверил Бенеманский.

Добавим, в этом году радийщиков вуза пытались оставить без традиционного шествия – у ректора Кокшарова не нашлось средств на обеспечение всех требований по безопасности к организации такого мероприятия. Однако после скандала в СМИ шествие все-таки удалось организовать.



Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО). / Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО). / В Серове частная автошкола торговала свидетельствами без обучения водителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»