Ночь музыки и «Коляда-Plays» в 2018 году могут отменить из-за ЧМ

Летом 2018 года Екатеринбург может остаться без крупнейших культурных фестивалей. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период Чемпионата мира по футболу фестивали «Коляда-Plays» и Ural Music Night могут отменить или перенести на другое время.

Информация о том, что в 2018 году Ural Music Night могут отменить из-за запрета на массовые мероприятия во время игр Чемпионата мира по футболу, появилась накануне, во время самой Ночи музыки. Как рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург, ему сообщили, что в июне в Екатеринбурге будет запрещено проводить мероприятия на открытом воздухе. Поэтому организаторы UMN сейчас думают, не удастся ли перенести фестиваль на более поздний срок, например, на август.

Комментируя информацию о возможной отмене Ural Music Night в «Фейсбуке», драматург и режиссер Николай Коляда сообщил, что и его фестиваль попадает под запрет. «Говорят, все отменят ((( И наш фестиваль тоже», – написал Коляда.

Театральный фестиваль «Коляда-Plays» проходит в Екатеринбурге уже более 10 лет, и всегда – в июне. В июле и августе залы собрать очень непросто, поскольку многие уезжают в отпуска и на дачи.

Напомним, 22 июня стало известно также о том, что из-за ЧМ выпускного могут лишиться студенты УрФУ.

«В связи с Чемпионатом мира, который будет проходить в нашем городе, действительно, есть распоряжение о том, что нельзя будет проводить такое мероприятие на открытом воздухе. Окончательное решение еще не принято, возможно, нам удастся с городом договориться, но маловероятно», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. Впрочем, он уточнил: имеется ввиду именно праздник, проходящий на улице, полностью лишать защитившихся выпускного не будут. «Выпускной будет обязательно, но, возможно, где-то в помещении, поменяется его формат, но он точно состоится», – заверил Бенеманский.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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