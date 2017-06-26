Площадки фестиваля Ural Music Night посетили 150 тысяч человек (ФОТО)

В этом году фестиваль Ural Music Night посетило рекордное количество гостей – организаторы насчитали 150 тысяч человек, это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. На 100 площадках группы играли разножанровую музыку: рэп, рок-н-ролл, этнику и так далее.

Напомним, фестиваль Ural Music Night прошел в Екатеринбурге в третий раз 23 июня. В этом году организация была намного лучше, чем на первых двух фестивалях: площадки были расположены совсем рядом, многие из них были уличными, поэтому было невозможно пройти по центру Екатеринбурга и хоть что-нибудь не услышать. На центральных улицах с шести вечера и до четырех утра гуляли тысячи людей. А именно, 150 тысяч человек, подсчитали организаторы сегодня.

Разнообразие музыки в этом году тоже впечатлило. На UMN были, кажется, все стили, которые существуют. Рэп и хип-хоп «на Терке» с хитами вроде «Вывози эту коляску» от Ek-Playaz, поп-музыка и рок-н-ролл с группой «Браво» на Плотинке, лучшая современная хореография от «Провинциальных танцев» – в Историческом сквере, внезапный блюз в холле УрФУ на Ленина от американца Стефана Бостера. Необычной по составу участников оказалась площадка в музкомедии, где песни из популярных советских фильмов исполняли политики и чиновники – замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, депутат-единоросс, глава СРО ЕР Виктор Шептий и другие. Самыми популярными, по ощущениям, площадками стали Оперный театр, Плотинка, «Новая музыка» и гостиница «Исеть».

Посмотреть полный фоторепортаж с UMN можно в материале NDNews.ru. Добавим, что в следующем году фестиваль могут отменить или перенести на другие даты из-за мер безопасности, которые будут предприняты в Екатеринбурге во время матчей ЧМ по футболу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

Екатеринбуржцы спасли лисенка, упавшего в битум (ФОТО). / Валентин Гафт отменил творческий вечер в Ельцин-центре из-за болезни. / В Екатеринбурге осудили дебошира, напавшего на бригаду скорой помощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»