Екатеринбург пел и танцевал до утра: Ural Music Night посетили тысячи людей (ФОТО)

Екатеринбург отгулял третью «Ночь музыки». В этом году площадок было еще больше, а разнообразие музыкальных стилей заставляло жителей буквально разрываться между сценами. Тысячи людей сегодня всю ночь провели в центре города, где слушали джаз, рэп, блюз, этнику. Разнообразие было не только в стилях, но и в самих объектах, ставших площадкой для выступлений. «Запела» даже гостиница «Исеть», в окнах которой конструктивистскую музыку сыграл знаменитый «Другой оркестр», популярной темой стали концерты на крыше. Соцсети взрываются отзывами: «Это было волшебно!», «Екатеринбург – ты лучший», «Надо повторить».

В этом году организация Ural Music Night была намного лучше, чем на первых двух фестивалях: площадки были расположены совсем рядом, многие из них были уличными, поэтому было невозможно пройти по центру Екатеринбурга и хоть что-нибудь не услышать. На центральных улицах с 6 вечера и до 4 утра гуляли тысячи людей.

Разнообразие музыки в этом году тоже впечатлило. На UMN были, кажется, все стили, которые существуют. Рэп и хип-хоп «на Терке» с хитами вроде «Вывози эту коляску» от Ek-Playaz, поп-музыка и рок-н-ролл с группой «Браво» на Плотинке, лучшая современная хореография от «Провинциальных танцев» – в Историческом сквере, внезапный блюз в холле УрФУ на Ленина от американца Стефана Бостера. Необычной по составу участников оказалась площадка в музкомедии, где песни из популярных советских фильмов исполняли политики и чиновники – замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, депутат-единоросс, глава СРО ЕР Виктор Шептий и другие.

Выбирать из такого обилия площадок было сложно, каждый составлял свой индивидуальный маршрут, но в некоторых точках, кажется, побывал весь город. Так, самыми популярными, по ощущениям, площадками стали Оперный театр, Плотинка, «Новая музыка» и гостиница «Исеть». С балкона Оперного, как и в прошлом году, солисты исполняли самые знаменитые арии из «Призрака оперы», «Травиаты», «Кармен» и других произведений. Как и в прошлом году, толпы народа заполонили весь проспект Ленина и скверик напротив театра. Многие слушали с противоположной стороны дороги. Кстати, звук в этом году был лучше – все арии было слышно даже с большого расстояния.

После арий те же толпы плавно переместились в дворик за гостиницей «Исеть», которая на «Ночи музыки» вдруг ожила. На фасаде заброшенного здания устроили световое шоу – поверх темных окон девушка играла на саксофоне, барабанные палочки отбивали ритм, а ноты летали от первого до девятого этажа. Но самое удивительное началось в полночь: в подсвеченных разными цветами окнах «Исети» появились музыканты знаменитого своими экспериментами «Другого оркестра» и начали играть «музыку конструктивизма». Получилось очень атмосферно.

Еще одна популярная площадка разместилась во дворе на Тургенева, 22, где стояла профессиональная сцена и выходили представители «новой музыки». После полуночи, например, играла группа «Курара». Желающих послушать еле вместил относительно тесный двор.

Ну и, конечно, кульминацией всей «Ночи музыки» стал гала-концерт у Драмы. До утра догуляли многие – на Октябрьской площади было не протолкнуться. На заключительном концерте фестиваля выступили многие хэдлайнеры, включая Вадима Самойлова. На рассвете они вместе со зрителями исполнили «Луч солнца золотого».

Соцсети и вчера, и сегодня буквально взрываются отзывами. «Это было великолепно, волшебно», «Екатеринбург – ты лучший! Устроить такое!», «Скорее бы следующий год», – пишут те, кому посчастливилось в этом году побывать на UMN.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

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