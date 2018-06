Где Кустурица, где Трофим, а где Нейромонах Феофан: полный список хедлайнеров Ural Music Night и тайминг выступлений (КАРТА)

В ближайшую пятницу, 29 июня, в Екатеринбурге состоится самый долгожданный и самый масштабный музыкальный фестиваль лета – Ural Music Night. Всего более чем на 100 площадках выступят 2 тысячи музыкантов и групп. «Новый День» составил путеводитель по хедлайнерам: где и во сколько будет выступать Кустурица с оркестром, как найти Нейромонаха Феофана, куда бежать за Иваном Дорном и Noize MC – в нашем подробном обзоре.

Итак, UMN в этом году продолжил расти и развиваться вширь и «вглубь»: за одну ночь более чем на ста площадках сыграют свыше двух тысяч исполнителей. Жанры представлены все, какие только можно вообразить: в этом году даже у шансон-сцены будут хедлайнеры. Также порадуют альтернативные группы, инди-рок-исполнители, джазмены, блюзмены, хористы и прочие, и прочие. Вход на ВСЕ площадки будет бесплатным и свободным. Регистрация требуется только, чтобы попасть в Театр драмы и филармонию – из-за ограниченного количества сидячих мест. Но – будьте готовы, что в небольшие бары, театры, рестораны вы можете просто не войти. Тогда не стоит отчаиваться – просто выбирайте другой пункт для прогулки: погоду обещают отличную, а большинство музыкантов будут играть под открытым небом.

Чтобы не запутаться в многообразии площадок и музыкантов, организаторы советуют заранее установить на свой смартфон приложение (проверено на опыте прошлого года – выручает) и потренироваться в ориентировании. Ну а «Новый День» предлагает вам ознакомиться с хедлайнерами и таймингом их выступлений.

Итак, один из самых ожидаемых гостей – Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra – выступит в ночь с 29 на 30 июня, в 00:00 у Главпочтамта (Ленина, 39) ближе к памятнику Попову. «Эмир Кустурица и оркестр» невероятно популярны в России. Эта сербская фолк-рок-группа известна, в частности, тем, что в ней в качестве гитариста участвует знаменитый режиссёр Эмир Кустурица. Благодаря зажигательным ритмам и мощнейшей энергетике Кустурица и Ко способны увлечь в пляс даже самых скромных, робких и немузыкальных.

Один из самых загадочных артистов актуальной сцены – Нейромонах Феофан – выступит ровно в 00:00 с 29 на 30 июня у ККТ «Космос» на сцене фестиваля «Старый Новый Рок». Феофан сумел объединить два совершенно разных направления – древнерусские мотивы и drum&bass, за что быстро получил признание, в том числе и у многих лидеров мнений.

Судя по запросам «ВКонтакте», одним из самых ожидаемых у молодежи хедлайнером станет Иван Дорн. Он выступит в 21:00 возле главного корпуса УрФУ на Мира, 19. Дорн будет на площадке один, по крайней мере, сегодня в тайминге не заявлены другие исполнители. Но не ждите, что музыкант отыграет больше часа. «Человек-взрыв, человек-харизма, человек, чье творчество недавно взбудоражило все ближнее зарубежье. Каждый его концерт – это полный эксклюзив и импровизация», – так характеризуют Дорна организаторы «Ночи музыки».

Для тех, кто любит диско и ностальгию, с 20:15 до 23:00 на площади 1905 года будут зажигать сразу три группы – Baccara, Joy, Arabesque. Baccara не нуждается в особом представлении, именно их песня Yes Sir, I Сan Boogie дала начало такому явлению в шоу-бизнесе, как «летний хит». Их дебютный альбом отлично раскупался во всех европейских странах – став, к примеру, в Финляндии первым «платиновым» диском зарубежного исполнителя. После Baccara сыграют еще две культовые диско-группы – Joy и Arabesque.

Заранее стоило обеспокоиться тем, чтобы попасть на концерт легендарного коллектива из Дании, известного многим по треку к сериалу «Викинги» – Heilung. Группа выступит в 01:00 в Театре драмы, и регистрация на их выступление уже закончилась. Но можно попытаться взять билеты в случае отказа кого-то из зарегистрировавшихся.

Еще одна площадка, куда нужна регистрация, – филармония. Там выступит хор «Млада». Программа «От фолка до джаза» – это смешение стилей и жанров, это полный спектр чувств и эмоций, которые переживает зритель вместе с коллективом. Без регистрации хор можно будет послушать еще на двух площадках: в 17:00 в «Пассаже» и в 20:00 у Главпочтамта.

Зоной шансона станет Исторический сквер. Хедлайнер Сергей Трофимов поднимется на сцену в 22:00. Организаторы обещают, что Трофим исполнит свои лучшие хиты, в том числе негласный гимн каждого курортного лета – песню «Город Сочи». И еще один морской привет на площадке будет от музыкантов группы «Приморский парк», выступление которой начнется в 20:45. Группа из Севастополя очень артистично и эмоционально исполняет классические песни «Бескозырка белая», «Черноморочка», «Ястреб морской» и другие «морские» песни.

Известная блюз-группа из Германии SUiT выступит в 20:30 в саду Вайнера (это сквер за филармонией). Выпускники поп-академии Мангейма сыграют сразу после выступления студентов музыкального лагеря Ural Music Camp, сообщил оргкомитет «Ночи музыки». SuiT – это блюзовые созвучия, эклектические мелодии и гитарные рифы, наполненные сексуальностью живого человека и техничностью механического монстра. Квартет играет смесь из кроссовер-попа, фолка и блюза. В прошлом году музыканты выступали на фестивале Ural Music Night, играли в качестве хедлайнеров на «Старом Новом Роке -2018».

Главный джазовый хедлайнер LRK Trio будет выступать в 21:30 в Ever Jazz (Тургенева, 22) и в 23:00 в Театре кукол (Мамина-Сибиряка, 143). Бесплатно и без регистрации, – подчеркивают в оргкомитете. Критики называют LRK Trio «новым течением» современной джазовой музыки в России. В их музыке можно услышать и следование русской классической традиции, и элементы фри-джаза, и образные музыкальные зарисовки в духе французских импрессионистов. Музыканты охотно экспериментируют с различными стилями и направлениями. И, тем не менее, это стопроцентный современный джаз.

По соседству с джаз-клубом (во дворе на Тургенева, 22) уже второй год будет работать сцена проекта «Новая музыка». Хедлайнером станет группа «Курара», которая поднимется на подмостки в полночь. На территории «Новой музыки» будет звучать необычная, нестандартная, неформатная, независимая музыка от интересных и достойных групп. «Такая музыка не позволит стоять на месте, а мелодично подхватит и пустит в танец», – говорят кураторы.

Академическую музыку можно будет послушать в Камерном театре. Концерт пройдет в рамках проекта «Ночное барокко». На сцене выступит камерный оркестр B-A-C-H, ансамбли старинных инструментов, а также известный российский альтист Сергей Полтавский – хедлайнер фестиваля. Он поднимется на сцену в 21:00. Сергей Полтавский – выпускник московской консерватории и лауреат конкурса Юрия Башмета. Он активно экспериментирует с различными стилями, сочетая академическую школу с новыми приемами игры.

Из необычного можно будет услышать флейту сякухати от гуру Кидзан Даёси. Гость из Японии сыграет 29 июня в 21:30 в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера (Малышева, 46) и в 22:30 в Большом зале Дома кино (Луначарского, 137), регистрация не требуется. Кидзан Даёси – великий учитель игры на бамбуковой флейте «сякухати». За всеми этими неуютными нашему уху словами скрывается великий артист, который в поисках новых возможностей флейты-сякухати активно внедряет ее в необычные для японской музыки сферы джаза, рока, классической и народной музыки.

Бешеной популярностью, судя по всему, вновь будет пользоваться рэп и хип-хоп площадка «У Терки». Здесь будет сразу два хедлайнера. Noize MC начнет читать в 21:30. Главный отечественный рок-рэп-исполнитель, обладающий уникальным талантом фристайлера. Скорее всего, будет звучать все: начиная «Из окна гостиничного номера…», сквозь «Мое море», коллаборации с екатеринбургской «Монеточкой» и вплоть до «Иордана» и хип-хоперы «Орфей & Эвридика».

Затем «На Терке» выступит хип-хоп группа «Триагрутрика». Их выступление запланировано в 00:00.

Отдельно отметим площадку у Ельцин-центра, где заявлено выступление сразу трех хедлайнеров – одного за другим. В 20:30 выступит дуэт Vosmoy: тяжелые гитарные композиции сэмплируются и реорганизуются в реальном времени. Два человека на сцене с переменным успехом пытаются звучать полновесно и агрессивно. В 21:10 – «Громыка» – совершенно уникальное явление на российской рок-сцене. Квинтету из Петрозаводска удалось изобрести собственный музыкальный стиль – «тяжелый психоделический твист». И, наконец, в 22:00 – ГШ (Glintshake) из Москвы. В своей новой инкарнации Glintshake пытаются вернуть независимой поп-музыке остроту, свободу и самоиронию, используя грув русского языка и идеи новой академической школы.

Завершится Ural Music Night традиционным гала-концертом у Драмы. В 02:00 здесь начнет выступать Therr Maitz. Музыканты приедут на фестиваль с программой, в которой прозвучат новые хиты, например, Container, и композиции, хорошо знакомые поклонникам, такие как My Love is Like и Feeling Good Tonight. Завершится концерт в первые минуты рассвета, когда все участники фестиваля вместе споют финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого», традиционно в сопровождении оркестра B-A-C-H.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

