Общественный транспорт Екатеринбурга не станет продлевать работу ради «Ночи музыки»

Власти Екатеринбурга решили не продлевать работу общественного транспорта из-за «Ночи музыки».

Как прокомментировали в пресс-службе администрации города, сегодня вечером общественный транспорт будет работать в обычном режиме, без изменений. Другими словами, метро закроется в полночь, наземный транспорт – до 22-23 часов, в зависимости от маршрута.

«Ночь музыки» сегодня пройдет сразу на 100 площадках, в основном в центре города. Фестиваль идет всю ночь до рассвета. Выступят 2 тысячи музыкантов и групп. «Новый День» составил путеводитель по хедлайнерам: где и во сколько будет выступать Кустурица с оркестром, как найти Нейромонаха Феофана, куда бежать за Иваном Дорном и Noize MC – читайте в нашем обзоре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

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