Ural Music Night признан самым успешным проектом Свердловской области

Фестиваль Ural Music Night оказался единственным проектом от Свердловской области, ставшим финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в финальную часть премии вышли 197 проектов из 48 регионов России. За победу в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма» боролись 14 проектов, в том числе Ural Music Night. Победителем стал проект под патронажем Фонда социально-культурных инициатив, Светланы Медведевой и Русской православной церкви «День семьи, любви и верности в Муроме». Уральской ночи музыки присудили второе место.

«Это был первый национальный конкурс, где мы презентовали нашу Уральскую ночь музыки. И нам приятно, что с первого раза мы смогли попасть в число победителей Russian Event Awards. Свердловскую область представляли 12 проектов, но лишь Ural Music Night удалось попасть в число победителей. У нас много планов, в числе которых провести четвертый фестиваль Ural Music Night 29 июня 2018 года, который украсит и наполнит музыкой мировое футбольное первенство в России», – прокомментировала результаты премии координатор Ural Music Night Наталья Шмелькова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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