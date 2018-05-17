Гала-концерт Ural Music Night подсветят 30 тысяч зеркал

Организаторы Ural Music Night заказали 30 тысяч карманных зеркал, которые раздадут гостям фестиваля перед началом гала-концерта. По традиции, главная песня будет исполнена на восходе – большинством хедлайнеров и участников, среди которых в этом году Эмир Кустурица, Нейромонах Феофан, Arabesque и другие.

Напомним, Ural Music Night состоится 29 июня, после того, как в Екатеринбурге завершатся групповые матчи чемпионата мира по футболу. Свыше сотни концертных площадок в центре города будут открыты с 17:00 до 01:30. Ожидается выступление музыкантов в различных стилях, жанрах и направлениях: от классики, оперных арий, оркестровой музыки и джаза до рока, панка, рэпа и электронной музыки. Как и в прошлые годы, на все площадки будет свободный вход.

Главным событием вечера по традиции станет гала-концерт у Театра драмы, который начнется на рассвете. Большинство музыкантов, в том числе хедлайнеры, исполнят «Серенаду Трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты» – и под строчку «солнце взойдет…» вместе с гостями будут пускать солнечные зайчики. Специально для этого организаторы UMN заказали 30 тысяч карманных зеркал, их будут раздавать гостям фестиваля бесплатно.

Отметим, что главным хедлайнером в этом году станет Emir Kusturica & No Smoking Orchestra. Как сообщили организаторы, он на 100 процентов подтвердил свое участие в фестивале. Концерт Кустурицы запланирован на этнической площадке «Изумрудный город» около Главпочтамта.

Также зрители увидят на фестивале выступление Ивана Дорна и испанской поп-группы Baccara. Подтвердила свое участие диско-группа Arabesque, которая выступит на площади 1905 года. Танцевальная программа объединит старшее поколение, слушавшее диско на волне его расцвета в 80-х годах, и молодежь, у которой этот жанр вновь стал популярным. Нейромонах Феофан, лица которого во время концертов никто не видел, выступит на площадке фестиваля «Старый Новый Рок». На той же сцене выступят легендарная группа Kennedy Park, группы «Сахарный Человек», Fire Granny, Vanyn, «ЕэЛэФ», Magical Marginals, Blues Bastards, Moshamee и другие.

Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года и сразу привлекла аудиторию в 70 тысяч человек. В 2016 году количество площадок, на которых выступали музыканты, увеличилось с 43 до 76, а суммарная аудитория гостей проекта выросла практически в два раза и превысила 120 тысяч человек. Более тысячи музыкантов, свыше 30 музыкальных направлений. В 2017 году музыкальные площадки фестиваля посетили 150 тысяч человек. Ночь закончилась рассветом: город встретил утро на гала-концерте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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