Хедлайнером Ural Music Night станет Эмир Кустурица

На «Уральскую ночь музыки» приедет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица и его фолк-группа The No Smoking Orchestra. Как сообщили организаторы, он на 100 процентов подтвердил свое участие в фестивале. Концерт Кустурицы запланирован на этнической площадке «Изумрудный город» около Главпочтамта.

Также зрители увидят на фестивале выступление Ивана Дорна и испанской поп-группы Baccara. В целом организаторы сделали ставку на молодых и не очень известных исполнителей.

Напомним, «Уральская ночь музыки» состоится 29 июня, после того, как в Екатеринбурге завершатся групповые матчи Чемпионата мира по футболу. Свыше сотни концертных площадок в центре города будут открыты с 17:00 до 01:30. Ожидается выступление музыкантов в различных стилях, жанрах и направлениях: от классики, оперных арий, оркестровой музыки и джаза до рока, панка, рэпа и электронной музыки. Как и в прошлые годы, на все площадки будет свободный вход.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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