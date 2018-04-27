Венский фестиваль в Екатеринбурге из-за ЧМ начнется на месяц позже – 26 июля

Организаторы опубликовали даты проведения девятого по счету Венского фестиваля музыкальных фильмов. Как и предполагалось ранее, из-за мундиаля он пройдет на месяц позже: открытие состоится 26 июля, закрытие – 11 августа. Также в этом году изменили время показа фильмов: теперь они стартуют на час раньше.

Напомним, о переносе двух крупных фестивалей – Венского и «Коляда-plays» – с июня на другие даты было известно еще в ноябре 2017 года. Николай Коляда почти сразу решил, что соберет театралов в почти зимнем Екатеринбурге, накануне своего дня рождения: «Коляда-plays» пройдет с 20 по 30 ноября. Сегодня с датами проведения мероприятий определились и организаторы Венского фестиваля музыкальных фильмов.

«Представляем вам нашу афишу 2018 года, уже девятого по счету Фестиваля музыкальных фильмов! Если вы внимательно посмотрите, то увидите две новости. Во-первых, мы перенесли фестиваль на месяц, теперь он начнется в конце июля: с 26 июля по 11 августа (конечно же, из-за ЧМ по футболу). Во-вторых, мы перенесли время начала ежевечерней программы: в этом году фильмы будут начинаться в 19:00 (в предыдущие годы программа начиналась в 20:00). Это связано с тем же переносом на месяц вперед, поскольку в августе темнеет уже раньше», – говорится на странице фестиваля в фейсбуке.

Программа Венского фестиваля еще не сформирована, идут переговоры. Но в ближайшее время организаторы обещали рассказать о некоторых фильмах, которые будут показаны на летней площадке у УрФУ в этом году.

Ранее оргкомитет «Россия-2018» согласовал дату проведения еще одного музыкального фестиваля в Екатеринбурге в дни ЧМ – речь идет об Ural Music Night. Популярная в народе «Ночь музыки» станет по сути единственным разрешенным массовым гулянием во время мундиаля. Правда, пройдет она уже после всех матчей в Екатеринбурге – 29 июня 2018 года. Хедлайнером станет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица и его фолк-группа The No Smoking Orchestra. Также зрители увидят на фестивале выступление Ивана Дорна и испанской поп-группы Baccara. В целом организаторы сделали ставку на молодых и не очень известных исполнителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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