Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге не будут проводить из-за ЧМ

Венский фестиваль музыкальный фильмов, который традиционно проходил в Екатеринбурге в июне, в 2018 году будет перенесен на более позднее время из-за матчей Чемпионата мира по футболу. Ранее по той же причине уральский драматург Николай Коляда перенес свой фестиваль «Коляда-plays» на декабрь. Но в мэрии уверяют – переговоры с силовиками ведутся, и часть культурных городских мероприятий на время Мундиаля будет сохранена, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин на заседании думской комиссии по МСУ, мэрия получила от правоохранителей рекомендации исключить все городские массовые мероприятия на время проведения матчей ЧМ.

«Однако мы убедились на примере проведения Кубка Конфедераций в других городах, что совмещение культурных событий с матчами возможны, и это приносит положительный эффект. Как, например, в Санкт-Петербурге болельщики могли увидеть фестиваль «Алые паруса». Мы начали переговоры с правоохранителями, но по ряду мероприятий пришлось скорректировать сроки. К огромному сожалению, будет перенесен Венский фестиваль. Но я уверяю, что в июне следующего года Екатеринбург не останется только с футболом, будут проходить другие городские праздники. С правоохранителями мы достигли понимания», – отметил вице-мэр.

Также Сергей Тушин упомянул о развлекательной программе, которая будет сопровождать фестиваль болельщиков в ЦПКиО имени Маяковского: «Фан-зона будет работать 25 дней, помимо показа матчей будут организованы концерты. Делается упор на екатеринбургских музыкантов. Зрителей ждет еще ряд сюрпризов, которые мы пока не будет раскрывать».

Помимо прочего, мэрия ведет переговоры с ГИБДД об организации движения в городе в дни проведения игр ЧМ-2018, когда возле стадиона будут перекрыты дороги и запрещена парковка личных автомобилей. Болельщики до арены и фан-зоны будут добираться на специальных шатлах. Мэрия планирует информировать горожан о транспортных ограничениях не только через СМИ, но и посредством адресной рассылки объявлений. Что касается спора чиновников с Госавтоинспекцией по поводу выделенных полос для общественного транспорта, Сергей Тушин заявил: «У нас не конфликт, а разное понимание приоритетов. У отдельных руководителей ГИБДД логика такая, что в приоритет ставится движущийся автомобильный транспорт. Наше мнение таково, что выделенные полосы для общественного транспорта – это требование ФИФА, и тут нет места для дискуссий». Добавим, что завтра транспортный комитет мэрии проведет брифинг на перекрестке улиц Гагарина и Малышева, где недавно появился «кирпич», позволяющий автобусам ездить по выделенной полосе в обход запрета ГИБДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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