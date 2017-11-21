Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает «кирпичи»

Администрация Екатеринбурга взялась за исполнение решения суда, по которому на улицах Малышева и Розы Люксембург требуется убрать выделенные полосы для общественного транспорта. Но так просто чиновники решили не сдаваться – и вместо «запрещенных» знаков дорожники устанавливают «кирпичи».

Сегодня на улице Малышева близ перекрестка с Гагарина в сторону ЖБИ крайняя правая полоса оказалась абсолютно недоступной для автомобилистов. На днях администрация Екатеринбурга проиграла в апелляционной инстанции иск, по которому ГИБДД оспорила выделение полосы для общественного транспорта. С ее появлением, напомним, количество аварий на этом участке дороги выросло в 3 раза. Полосу организовали так, что водители, поворачивающие направо, вынуждены были делать это со второй полосы и пропускать общественный транспорт (и нарушителей) которые по крайней правой ехали прямо.

Однако чиновники нашли способ формально требование ГИБДД и суда исполнить, фактически же наплевав и на полицейских, и на требование закона, и на безопасность. Вместо знаков 5.14 («Полоса для маршрутных транспортных средств») дорожники установили знаки 3.1 («Въезд запрещен»). Отметим, действие последнего на общественный транспорт не распространяется.

«Сегодня МБУ ЦОД получило задание демонтировать выделенные полосы на улицах Малышева и Розы Люксембург. Но для приоритетного проезда троллейбусов на перекрестке Малышева – Гагарина были установлены знаки 3.1 и 8.14. Проезд общественного транспорта в зоне действия знака разрешен», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов. По его словам, такая схема движения разработана не как временный вариант (пока в администрации не придумают, как сделать выделенку безопасной), а как постоянная схема движения.

Водители, судя по всему, новые правила проезда игнорируют и смело проезжают под «кирпич».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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