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Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает «кирпичи»

Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает «кирпичи»

Администрация Екатеринбурга взялась за исполнение решения суда, по которому на улицах Малышева и Розы Люксембург требуется убрать выделенные полосы для общественного транспорта. Но так просто чиновники решили не сдаваться – и вместо «запрещенных» знаков дорожники устанавливают «кирпичи».

Сегодня на улице Малышева близ перекрестка с Гагарина в сторону ЖБИ крайняя правая полоса оказалась абсолютно недоступной для автомобилистов. На днях администрация Екатеринбурга проиграла в апелляционной инстанции иск, по которому ГИБДД оспорила выделение полосы для общественного транспорта. С ее появлением, напомним, количество аварий на этом участке дороги выросло в 3 раза. Полосу организовали так, что водители, поворачивающие направо, вынуждены были делать это со второй полосы и пропускать общественный транспорт (и нарушителей) которые по крайней правой ехали прямо.

Новый День: Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает ''кирпичи''

Однако чиновники нашли способ формально требование ГИБДД и суда исполнить, фактически же наплевав и на полицейских, и на требование закона, и на безопасность. Вместо знаков 5.14 («Полоса для маршрутных транспортных средств») дорожники установили знаки 3.1 («Въезд запрещен»). Отметим, действие последнего на общественный транспорт не распространяется.

Новый День: Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает ''кирпичи''

«Сегодня МБУ ЦОД получило задание демонтировать выделенные полосы на улицах Малышева и Розы Люксембург. Но для приоритетного проезда троллейбусов на перекрестке Малышева – Гагарина были установлены знаки 3.1 и 8.14. Проезд общественного транспорта в зоне действия знака разрешен», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов. По его словам, такая схема движения разработана не как временный вариант (пока в администрации не придумают, как сделать выделенку безопасной), а как постоянная схема движения.

Водители, судя по всему, новые правила проезда игнорируют и смело проезжают под «кирпич».

Новый День: Выкрутились: вместо запрещенных судом выделенок администрация Екатеринбурга устанавливает ''кирпичи''

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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