Свердловский облсуд заставил убрать выделенки с двух улиц в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга проиграла второй суд с гаишниками за выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург.

В ГИБДД посчитали незаконными две выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге – на улице Розы Люксембург от Малышева до Народной Воли и на улице Малышева от Восточной до Гагарина. Автоинспекторы выдали предписание на демонтаж знаков и разрешили водителям игнорировать желтую разметку. Администрация города решила оспорить это решение в Ленинском районном суде – но суд встал на сторону ГИБДД.

Сегодня в Свердловском облсуде состоялось рассмотрение апелляции на решение суда. Полицейские сослались на то, что разметка и знаки на улице Розы Люксембург вынуждают автомобилистов нарушать ПДД, а на улице Малышева выделенка провоцирует аварии – там, напомним, водители, едущие направо, поворачивают со второго ряда, пропуская общественный транспорт, который по крайней правой полосе едет прямо. Представители администрации в качестве аргумента использовали опыт других городов. Однако, как уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, администрация Екатеринбурга в этом споре проиграла. Решение Ленинского районного суда оставили в силе.

Екатеринбург, служба информации

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