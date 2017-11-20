В ГИБДД заметили «хаотичное движение» пешеходов по проспекту Ленина и предложили переместить остановки транспорта (СКРИН)

В ГИБДД прокомментировали «успехи» в ремонте проспекта Ленина в Екатеринбурге. Гаишники указывают, что плохо организованный пешеходный переход близ «Пассажа» провоцирует ДТП, а автобусную и трамвайную остановки лучше перенести в другое место.

В столице Свердловской области продолжается конфликт между администрацией города и УГИБДД. На этот раз недовольство полицейских вызвал «кривой» пешеходный переход – ранее на него мэрии указывали журналисты и общественники, но чиновники решили, что все выполнено правильно.

«По результатам проведенной проверки сообщаю, что по указанному адресу не предусмотрены пешеходные переходы наискосок. Проверкой также было установлено, что после проведенного капитального ремонта пр. Ленина мероприятия по организации движения пешеходов проведены не были. В связи с чем наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки трамвая и другие неорганизованные дорожные условия, снижающие пропускную способность данного участка улицы», – сообщается в ответе замначальника УГИБДД Юнусова, который опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В ГИБДД предлагают перенести трамвайную и автобусную остановки, а также огородить тротуары на участке проспекта Ленина от Вайнера до улицы 8 Марта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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