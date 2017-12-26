Мэрия Екатеринбурга отказалась переносить переход на Ленина – Вайнера, чтобы «не вызвать недовольство жителей»

Мэрия Екатеринбурга отказывается переносить переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вайнера, чего требует ГИБДД ради безопасности пешеходов. По данным специалистов горадминистрации, переход выполнен в соответствии с ГОСТом и совершенно безопасен. Кроме того, перенос остановок «Площадь 1905 года» ближе к улице 8 Марта может «вызвать справедливое недовольство жителей города», – считают в мэрии.

Напомним, в ноябре УГИБДД Екатеринбурга выступила с претензиями по поводу организации пешеходного перехода на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вайнера, по которому «наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки трамвая и другие неорганизованные дорожные условия». Госавтоинспекция предложила мэрии города перенести трамвайную и автобусную остановки, а также огородить тротуары на участке проспекта Ленина от Вайнера до улицы 8 Марта.

Однако горадминистрация считает, что пешеходный переход построен согласно требованиям застройки и отвечает всем ГОСТам. Это следует из официального ответа за подписью вице-мэра Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Евгения Архипова, который публикует сегодня депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в фейсбуке.

«Пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вайнера выполнен в соответствии с проектным решением. (…) Положение перехода обусловлено сложившейся застройкой в части расположения въезда в подземный паркинг ТЦ… и не противоречит требованиям ГОСТ. В случае спрямления линии пешеходного перехода данный переход будет находиться в удалении от светофорного объекта, что не соответствует требованиям безопасности дорожного движения и может способствовать возникновению дополнительных очагов аварийности», – говорится в ответе мэрии Екатеринбурга.

По мнению специалистов горадминистрации, для обеспечения безопасности движения пешеходов вполне достаточно площадки, расположенной между трамвайными путями на проспекте Ленина. А перенос остановок ближе к 8 Марта вообще может вызвать гнев горожан.

«Установка ограждений, перенос трамвайной и автобусной остановок «Площадь 1905 года», а также размещение дополнительных средств регулирования и оборудования требуют проведения проектных и строительно-монтажных работ. Кроме того, увеличение расстояния между трамвайными остановками «Площадь Коммунаров» и «Площадь 1905 года» представляется нецелесообразным и может вызвать справедливое недовольство жителей города», – говорится в ответе Евгения Архипова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.12.17

На Урале бизнесмена наказали за фиктивное трудоустройство многодетных матерей. / Директору ЦПКиО Шадрину посоветовали завести фейсбук, и вот что из этого вышло (СКРИНЫ). / На Уралмаше водитель ВАЗа сбил двух 15-летних школьниц на тротуаре (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»