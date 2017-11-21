«Атомстройкомплекс» после разноса от минтранса за ремонт проспекта Ленина получил еще один заказ – на 142 млн

Компания «Атомстройкомплекс», которая с июня не может завершить ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге, выиграла конкурс на ремонт улицы Московской и выезда с Вторчермета. Стоимость контракта – без малого 142 млн рублей.

Сегодня стали известны результаты определения поставщика по крупному дорожному контракту на следующий год. Капитальный ремонт пройдет на улице Московской от Попова до Пальмиро Тольятти и от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского, на улице Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до улицы Братской, улицы Зенитчиков, от улицы Братской до улицы Палисадной, и на улице 2-й Новосибирской от улицы Палисадной до улицы Окружной. Заявки принимались чуть более двух недель – с 1 по 17 ноября. Единственным заявившимся участником стало АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», которого и признали победителем. Работы должны быть завершены до 30 августа 2019 года. Это третий этап реконструкции улицы Московской.

Добавим, компания «Атомстройкомплекс», известная в первую очередь на строительном рынке недвижимости, в этом году попробовала свои силы в крупном проекте по дорожному строительству и выиграла конкурс по ремонту проспекта Ленина за 188 млн рублей. Блин пока выходит комом: сроки работ оговаривались на 30 октября, но работы до сих пор не приняты, на отремонтированных участках необходимо устранить недоделки. Министр транспорта Свердловской области Василий Старков ранее заявлял, что будет рассмотрен вопрос о признании АСК недобросовестным поставщиком. «Если приходишь работать на дороги, нужно все делать качественно и быстро», – считает министр.

Екатеринбург, служба информации

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