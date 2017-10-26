«Да так даже лучше!» – подрядчик объяснил зазоры и трещины в тротуаре на Ленина (ФОТО)

Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге близится к завершению – по крайней мере, подрядчик и администрация города уверены, что к 15 ноября все будет закончено. Доделать осталось еще несколько перекрестков плюс устранить недостатки. С последним может выйти загвоздка: подрядчик, с одной стороны, обещает отшлифовать все «места для спотыкания», с другой стороны говорит, что с зазорами и трещинами получилось даже лучше.

Тамара Благодаткова и Евгений Архипов в окружении журналистов

Сегодня представители администрации города и «Атомстройкомплекса», который ведет работы на проспекте Ленина, провели осмотр территории. Итоговым его назвать нельзя – рабочие продолжают укладывать плитку, пилить бордюры, на центральной аллее еще подключают фонари.

Как рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, срок окончания работ – 15 ноября, после этого подрядчик еще будет заниматься благоустройством, доводить до ума малые архитектурные формы, но с тротуарами будет покончено. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», почему ремонт занял полгода (начали в июне), Архипов заявил, что, во-первых, это не полгода, а всего 4 месяца. А во-вторых, подрядчик работает ударными темпами, проделан колоссальный объем работ, люди трудятся и день и ночь. Журналисты попытались разуверить чиновника: кто-то бывает здесь ежедневно и видит, как днем работают по два человека с перекурами, кто-то живет рядом и по ночам никого из рабочих не наблюдает. Разубедить Архипова не получилось, более того, он заявил, что до 15 ноября исправлять недостатки на пешеходных переходах будут только по ночам, чтобы не перекрывать движение.

К слову о недостатках. Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства, несколько замечаний подрядчику сделала. Например, почему на засыпанном снегом газоне есть следы от шин. «Наверное, инкассатор проехал», – оправдались ответственные за ремонт.

Судя по реакции чиновников, проблемы с качеством ремонта – то есть сколы на плитке, отсутствие места для стока воды – их не особо интересуют. По крайней мере, в этой части они бросались на помощь подрядчику и за него объясняли, почему получилось то, что получилось.

Итак, все сколы и трещины будут ликвидированы. До 15 ноября подрядчик зашлифует все неровности на тротуаре. Архипов и Благодаткова заверили, что плитку со сколами заставят переложить и проконтролируют, чтобы мест для спотыкания не осталось.

Куда интереснее оказалось мнение представителя подрядчика, старшего прораба Дмитрия Карагодина – он не обучен чиновничьему языку и отвечает гораздо честнее. «А вот этот зазор... Да с ним даже лучше! Стекать сюда будет», – прокомментировал прораб странные стыки плитки близ пешеходного перехода.

Следующая проблема – водная. Ливневки на проспекте нет, тротуар от дороги до велодорожки на отрезке от Вайнера до Сакко и Ванцетти скошен в сторону домов, в итоге вся вода будет копиться на тротуаре.

Место стока – на пересечении Ленина и Вайнера. Какие будут лужи за 500 метров от участка, спрогнозировать можно уже сейчас. Но такие нюансы проектирования тротуара чиновники объяснили «техническими особенностями». Проезжая часть сильно выше застройки, поэтому в сторону дороги скос сделать физически невозможно. Но на этот участок жаловались жители, и как-то исправить его чиновники пообещали.

На центральной аллее тоже казалось не все в порядке. К примеру, некоторые фонари заметно покосились. Архипов сказал, что к моменту приемки они выровняются.

Прораб, не слышавший этого ответа, был чуть более откровенен. «Это сложно. Мы здесь должны были только покрасить столбы да заменить верх фонарей. Выравнивание в проект не попало, мы попробуем, но посмотрим. Это очень сложно, они уже старые, основание, фундамент, скривилось, надо доставать, переукладывать. Очень трудоемкая работа», – заметил представитель подрядчика.

Этот фонарь стоит на тротуаре, его обещали починить

По его словам, надо бы еще и ограждение переделать, но этого в проекте тоже не было. Скорее всего, такие работы будут проводить уже следующим летом.

Напомним, по задумке чиновников, после ремонта на центральной аллее горожане должны толпами сюда устремиться. Лавочки уже установили, только подсветки не хватает. Однако горожане сюда не идут.

Тамара Благодаткова объяснила это холодами. Однако на Вайнера люди все еще гуляют. «Они со вчерашнего дня оттуда не уходили», – объяснила этот факт Благодаткова. На лавочках, кстати, ей пришлось по просьбе журналистов посидеть. Ей понравилось – даже та, которая заставляет дружную компанию садиться лицом в дерево.

Тамара Благодаткова осталась довольна лавочкой на аллее Как и пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов

Что будет с брусчаткой на проезжей части, которую уложили волнами и с зазорами, рассказал Дмитрий Карагодин. Жуткий колодец, который уже стал ямой, переделают. А больше проблем прораб не нашел: «Я не вижу здесь волны. А эти зазубрины… это такая брусчатка». Сегодня, кстати, как раз перекосы брусчатки замеряют уровнем. И, судя по комментариям рабочих, вышло не на «отлично».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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