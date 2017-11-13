Ремонт проспекта Ленина должны закончить через два дня (ФОТО)

Спустя несколько дней после начала строительства ледового городка в Екатеринбурге должны закончить ремонт на главном городском проспекте. Если, конечно, подрядчик успел устранить все недостатки.

О том, что ремонт тротуаре на проспекте Ленина должны закончить 15 ноября, ранее заявлял заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Сегодня в пресс-службе администрации города подтвердили, что сроки будут соблюдены, в тот же день должна состояться приемка работ – конечно, если все недоделки будут устранены. Работы по перекладке плитки сегодня вовсю продолжаются. Дорожники вооружились газовым баллоном – в Екатеринбурге минусовая погода, плитку и песок перед снятием отогревают, потому что песок смерзся. Кстати, кое-где на проспекте Ленина уже повреждены элементы благоустройства – вандалы «поработали» над урнами.

Добавим, в Екатеринбурге до сих пор занимаются благоустройством тротуаров и на других улицах. К примеру, не закончена переукладка бехатона на улице 8 Марта между Радищева и Малышева, на улице Малышева близ Трансагентства, на прошлой неделе рабочие начали ремонтировать мост на Восточной через Малышева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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