Отсутствие денег спасет от дорожного бреда. Обсуждение ремонтных работ-2017 превратилось в перепалку в мэрии (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга не поняли, почему горожане возмутились ремонтами на проспекте Ленина. Микровелодорожки на тротуаре были сделаны по регламенту для автомобильных дорог, плитку на центральной аллее перекладывали, потому что она была двухцветная, а стала (!) двухцветная, шестикратное увеличение стоимости бортового камня легко объясняется эстетикой. Но в следующем году, пообещали чиновники, они не сделают ничего плохого для города. У них на это не будет денег.

Сегодня в администрации Екатеринбурга ход летних ремонтных работ обсудили чиновники и общественники. Точнее, переругались – в основном, из-за работ на проспекте Ленина. Нападение обеспечил член Общественной палаты Владимир Злоказов с группой поддержки из Екатерины Петровой и председателя ОП Алексея Беззуба. Как могла, защищалась председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, ее заместитель Виктор Юровицкий и директор МКУ «Городское благоустройство» Юрий Ведерников.

Конечно, основная претензия членов общественной палаты (и в этом их, судя по соцсетям, готов поддержать практически весь город) – тощая велодорожка, начинающаяся из непонятного места и заканчивающаяся в месте ожидания пешеходами нужного им сигнала светофора. Тамара Благодаткова объявила, что такой элемент благоустройства был спроектирован с учетом того, что необходимо было оставить место для тротуара и для озеленения. Озеленение, правда, отчасти планируется перенести на другую сторону дороги. «Дорожка почти метровая, тем не менее, люди едут», – прокомментировала итоги работы Благодаткова. Тут же выяснилось, что она мимо этого градостроительного изыска лично проходила, но на велосипеде там не проезжала – его у нее нет. Горожане такого «чуда» не поняли еще летом, когда только-только стали понятны очертания велодорожки. Что естественно: разминуться двухколесные на таком участке не смогут, пространство фактически сделано под вынос руля, пешеходы будут по ней ходить, потому что она удобнее для каблуков (все-таки не бехатон), а ко всему прочему, начало велодорожка берет откуда-то из середины тротуара – резко и без предупреждения.

«Будем считать, это косяк проектировщика?", – предложил Беззуб. «Почему косяк?", – искренне удивилась Благодаткова. «Хорошо, его видение», – пошел на мировую Беззуб, но огорченная Тамара Сайдалиевна решила объяснить, что все было сделано по всем соответствующим регламентам.

После этого обе стороны ударились в буквоедство – цитирование регламентов продолжалось минут 15, чиновники сдались первыми – г-н Злоказов зачитывал им нормативы со смартфона, группе защиты пришлось полагаться на память. Если кратко передать суть беседы, получится такая картина: в мэрии, формируя заказ, руководствовались нормативами, в которых велодорожка может быть шириной от 0,75 до 1,5 метров. (то есть велосипедистам в общем-то повезло, могло быть на 5 сантиметров хуже). Злоказов сказал, что это норматив для дороги, а не для тротуаров. Благодаткова возразила, что ни в каких федеральных документах нет нормативов для тротуара. На что Злоказов ответил, что такие нормативы есть в методичке по благоустройству, одним из авторов которых была сама Благодаткова. Далее стороны пообсуждали, можно или нельзя местные правила включать в ТЗ (чиновники: нельзя, общественники: можно, иначе зачем вы их придумывали?). Затем перешли к обсуждению, почему велодорожка начинается с тротуара и как на нее вообще попасть велосипедисту, который до этого участка ехал по дороге и о велодорожке знать не знает. Чиновники нашли ответы на оба вопроса: «спешится на дороге и перейти через тротуар на велодорожку», «ехать по дороге, пока не увидишь велодорожку».

Удалось обсудить и другие интересные решения при ремонте на проспекте. К примеру – зачем надо было перекладывать плитку вдоль центральной аллеи. Как сказала Благодаткова, это было поручение руководителя. Ну и другие причины нашлись: чтоб гулять было хорошо, чтоб установить малые архитектурные формы и чтоб плитка не была разноцветной. Действительно, внимательный пешеход мог заметить, что раньше плитка была двух цветов: серая и розовая. Теперь все кардинально изменилась и она стала серая и темно-серая. Двух цветов – но уже не цветная, а просто полосатая.

Злоказов поинтересовался, зачем на островках безопасности в местах, где автомобили пересекают трамвайные пути, сделали закругленный бортовой камень? Он в шесть раз дороже прямоугольного, а толку от закругления нет – машинам поворачивать там нельзя. «Дело в эстетике», – ответил Юровицкий. В чем эстетичность, осталось неясно.

Еще один вопрос, о котором вспомнили буквально под конец встречи – как зимой будут чистить велодорожки, если таких узких машин нет. «Вручную», – сказала Благодаткова. «Да нечищенное будет», – спрогнозировал Беззуб.

Из хороших новостей – в решении комиссии, которое затем отправят в администрацию, все-таки смогли вписать, что в будущем должна быть рекомендация: делать велодорожки шириной 1,5 метра.

После завершения обсуждений Тамара Благодаткова пообещала: «В следующем году мы вас ничем не расстроим. Как я уже говорила, у нас на проектирование в 2018 году ноль рублей заложено».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер. / Режиссер Алексей Учитель лично представит фильм «Матильда» в Екатеринбурге. / «Мы закончили ремонты», – отчитались в мэрии. И дорожники раскопали центральную улицу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»