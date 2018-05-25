В центре Екатеринбурга рассыпается прошлогодняя брусчатка (ФОТО)

Проспект Ленина, который ремонтировали менее года назад, уже разрушается. Брусчатка выскакивает, на тротуарах образуются провалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние дни сразу два серьезных брака обнаружились на пересечении проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти. На дороге у трамвайных путей разрушена брусчатка, камни практически вылезают из-под рельсов.

Накануне горожане обратили внимание на провал близ этого же участка. На тротуаре, на том участке, где задумывалась велодорожка шириной менее метра, провалился кусок асфальта, образовалась глубокая яма.

Фото: Михаил Круглов, группа «Инцидент Екатеринбург»

Дорожники оперативно ее подлатали. Как она там появилась, непонятно – на этом участке не ездят автомобилисты, которых в горадминистрации обычно обвиняют в порче дорог.

Ремонт проспекта Ленина прошел в Екатеринбурге в 2017 году, начался он летом и закончился уже после того, как выпал снег. В ходе проверки журналисты и общественники указывали на множество проблем: трещины и зазоры при укладке плитки, брусчатка, уложенная волнами и т.д. Из-за части работ подрядчик, «Атомстройкомплекс», сейчас судится с администрацией города – чиновники не стали платить за плохо сделанную работу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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