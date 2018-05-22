Чиновник из Екатеринбурга хочет запретить на Урале шипованную резину

В администрации Екатеринбурга думают о том, как отвадить автомобилистов от использования шипованной резины.

Такое заявление сделал в эфире программы «Открытая студия» заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. В программе зашла речь об экологии и о том, как решение экологических проблем будет прописано в Стратегии развития города. Корюков для начала сказал о важности сохранения зеленых насаждений, а после перешел к иным причинам появления грязи. Это, по его словам, несанкционированные парковки (видимо, на газонах), ремонты и строительные работы и автомобилисты.

«Второй вопрос, это грязь, которая образуется на дорогах. 10 лет назад были одни исследования, сегодня есть другие. Выявляются три фактора: первое, это вывоз грязи со дворов, это несанкционированные парковки, где у нас [идет] грязеперемешивание. Затем это ремонтные и строительные работы, которые идут. И третье – это асфальт чистый зимой, а зима у нас с вами шесть месяцев, и шипы. Они сегодня за год снимают от 5 до 6 см с основных трасс. И это все превращается в грязь. Это направление сегодня интересует всех, оно нашло отражение в программах. И мы говорим сегодня, что первое – будущее это электротранспорт, второе – нам нужно подумать как ограничить поездку на машинах с шипами, – заявил чиновник.

После он попытался привести в пример, очевидно, дороги, где шипованная резина не используется, но закончить мысль ему успешно помешала ведущая. «То есть мы должны взять обязательства, что дороги будут чистыми, что можно будет ездить на резине как это делается...", – начал Корюков и ведущая программы поспешила вставить фразу о том, что и общественный транспорт у нас, видимо, будет удобный.

В мэрии Екатеринбурга не в первый раз заявляют, что именно шипованная резина становится причиной и грязи в городе, и ям на асфальте. «Зима была малоснежной, а шипованная резина изнашивает верхний слой асфальта. Он превращается в мелкую пыль, а затем – в грязь», – комментировала дыры на дорогах еще в 2015 году председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

У общественников есть свое мнение на этот счет. Перед началом сезона ремонтных работ этого года представители движения «Дорожный ревизор» проверили состояние полотна в городе. «Там, где уже образованы колеи – виден и старый, и новый слой, можно легко померить уложенный слой даже школьной линейкой. Слой асфальта должен быть 5 см, а на поверку оказывается – 3 см. Соответственно, можно предположить, что тут сэкономили на пару сантиметров», – сделали вывод общественники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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