«Атомстройкомплекс» судится с мэрией Екатеринбурга из-за дорожного ремонта

Компания «Атомстройкомплекс» подала иск к МУП «Городское благоустройство». Заявление пока к производству не принято, подробности не уточняются, но, судя по всему, речь идет о спорах по оплате работ на проспекте Ленина.

Администрация Екатеринбурга в первых числах декабря, после того, как прошли все сроки сдачи работ на проспекте Ленина, но недоделки оставались, пригрозила «Атомстройкомплексу» частичной оплатой работ. Администрация уральской столицы отказалась принимать работы по переукладке брусчатки, стоимость этих работ – 7 млн рублей. После чего Валерий Ананьев, глава «Атомстройкомплекса», заявил, что будет судиться с чиновниками. В «Атомстройкомплексе» считают, что по условиям муниципального контракта были соблюдены все нормы.

Напомним, масштабный ремонт проспекта Ленина начался в конце июня. Работы, согласно условиям конкурса, должны были закончиться 30 октября. За несколько дней до этого срока сотрудники администрации с журналистами проверили успехи подрядчика. Проблем обнаружилось много: уложенная волнами брусчатка на дороге, трещины и зазоры на тротуаре, проблемы с отводом воды с тротуара и так далее.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, подводя итоги сезона ремонтов дорог, отметил, что «Атомстройкомплексу» грозит статус недобросовестного подрядчика. Впрочем, включить компанию в эту категорию из-за срыва сроков ремонта и его некачественного исполнения может только заказчик, то есть администрация города. Власти Екатеринбурга о таком развитии событий не заявляли.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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