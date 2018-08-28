«Атомстройкомплекс» проиграл дело о неровной брусчатке на площади 1905 года

В Арбитражном суде Свердловской области вынесли решение по спору администрации Екатеринбурга и корпорации «Атомстройкомплекс» о неровной брусчатке на центральной площади. Иск коммерсантов был отклонен.

Как сообщается на сайте суда, иск «Атомстройкомплекса», в котором компания требовала обязать администрацию города заплатить 6,3 млн рублей за работы, отклонен полностью. Мэрия выступила со встречными претензиями – взыскать с исполнителя работ более 11,6 млн рублей. Этот иск в суде решили удовлетворить частично. В пресс-службе горадминистрации не смогли раскрыть, какую часть «Атомстройкомплекс» должен будет заплатить – мотивировочная часть решения не готова, она появится в течение 10 дней.

«Атомстройкомплекс» несколько месяцев в прошлом году занимался ремонтом на проспекте Ленина. Часть работ администрация города не приняла – заказчика не устроило, как дорожники положили брусчатку. Горожане тоже заметили, что на площади брусчатку уложили волнами. За непринятые работы коммерсантам не заплатили, после чего они подали исковое с требованием признать работу надлежащей и заплатить им более 6 миллионов рублей.

На недавней пресс-конференции глава корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев объяснил, почему ремонт оказался некачественным. По его словам, администрация просила положить брусчатку так, чтоб вода с нее стекала в ливневки. О ровности покрытия речи не шло. «Произошло недоразумение. Мы слишком поздно получили проект и не успели вынести его на общественное обсуждение. К тому же перед нами не ставили задачу положить брусчатку ровнее прежнего. Я не считаю, что мы сделали что-то плохо», – заявил Ананьев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.18

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