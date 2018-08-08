Задачи положить брусчатку ровно никто не ставил: «Атомстройкомплекс» объяснил проблемы с ремонтом площади 1905 года

Глава корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев объяснил, почему брусчатка на площади 1905 года после ремонта пошла волнами. Как оказалось, делать дорожное покрытие ровным заказчик не просил.

Валерий Ананьев сегодня на пресс-конференции прокомментировал прошлогодний ремонт площади 1905 года, к которому и у горожан, и у администрации города нашлись претензии. По словам директора «Атомстройкомплекса», администрация просила положить брусчатку так, чтоб вода с нее стекала в ливневки. О ровности покрытия речи не шло. «Произошло недоразумение. Мы слишком поздно получили проект и не успели вынести его на общественное обсуждение. К тому же перед нами не ставили задачу положить брусчатку ровнее прежнего. Я не считаю, что мы сделали что-то плохо», – цитирует Ананьева «Комсомольская правда».

Напомним, «Атомстройкомплекс» несколько месяцев в прошлом году занимался ремонтом на проспекте Ленина. Часть работ администрация города не приняла – заказчика не устроило, как дорожники положили брусчатку. Разбирательство идет в Арбитражном суде Свердловской области. Подрядчик в исковом заявлении требует обязать администрацию принять все выполненные работы, заплатить за них более 6 миллионов рублей. В рамках этого же дела МКУ «Городское благоустройство» написало заявление о встречном иске с требованием взыскать с исполнителя работ более 11,6 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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