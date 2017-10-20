«Я в шоке. Вы что, издеваетесь?»: Юрий Демин разнес в пух и прах власти Екатеринбурга и энергетиков за дорожный ад

Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин крайне эмоционально высказался насчет дорожного ада, в котором оказался этим летом Екатеринбург на фоне широкомасштабных дорожных работ, к качеству и срокам которого возникает огромное количество претензий у горожан.

«Честно говоря, я просто шокирован той ситуацией, которая складывалась с ремонтом дорог этим летом. Да, надо ремонтировать. Но во всех делах нужен здравый смысл. А у нас получился один подход – согласовали, а как будут выполняться работы, в какие сроки, и какое будет мучение у граждан, никого не волнует. В результате была огромная проблема на Фурманова – Московской. Там был коллапс, поскольку огромный поток автомобилей шел со спального района и упирался в Большакова, начали возникать ДТП. Мы стали вникать в ситуацию. Я лично два раза туда ездил и видел, что стоит всего один экскаватор, и никто ничего не делает. А на всем протяжении дороги движение закрыто. Рабочие просто складируют материалы», – начал главный гаишник области.

Он напомнил, что аналогичная ситуация сложилась этим летом и на Мамина-Сибиряка. Рабочие поясняли сотрудникам ГИБДД на месте, что причиной затягивания сроков ремонта стало отсутствие строительных материалов. «И там две недели никто не работал! Вообще никто не выходил на территорию. Это вообще что такое? Начинаем звонить в заинтересованные структуры, спрашиваем: «Вы что, издеваетесь?». Мы там наказали всех. Поставили к воротам экипаж и на следующий день движение пошло, ситуация стала ускоряться. Потом выяснилось, что рабочие могут открыть одну часть дороги, потом вторую. А где-то оказалось, что вообще изначально можно было частично закрывать одну полосу, потому что и половины для ремонта достаточно», – сказал Демин.

Он назвал действия теплосетевых компаний «вопиющими», всем им ГИБДД выдвигала огромное количество претензий. «Зачем все перекапывать, если можно делать этапами? И ведь до сегодняшнего дня еще не все сделано – на том же проспекте Ленина. Культура производства работ вообще не наблюдалась этим летом. Что касается Макаровского моста, мы будем ждать две недели, заявленные на ремонтные работы, и потом будем принимать при необходимости меры», – заключил Демин.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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