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Среда, 25 октября 2017, 17:52 мск

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Екатеринбург

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На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

Подрядчик, ведущий ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге, продолжает демонстрировать чудеса изобретательности и смекалки. Завтра сотрудники администрации города и журналисты осмотрят, что удалось сделать почти за полгода в центре города. Сегодня рабочие спешно укладывают бордюры и плитку – прямо в подмерзшую и присыпанную снегом землю.

Новый День: На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге близится к своему финалу. Чиновники от администрации Екатеринбурга, до того вовсю защищавшие «красоту» на проспекте, посмотрят, что же получилось сделать сотрудникам «Атомстройкомплекса» с центром города.

Новый День: На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

Напомним, работы по переукладке всего и вся здесь начались в июне. Времени на исправление проблем, видимо, подрядчику не хватает – еще остались недоделки.

Новый День: На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

К примеру, в эти минуты ведутся работы на перекрестке Ленина – Хохрякова: укладывают плитку поверх снега и наледи, вколачивают в подмерзшую землю бордюры. Для тротуаров, как и для дороги, такие условия работы вовсе не являются идеальными, снег – не лучшая подложка.

Новый День: На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)
Новый День: На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

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