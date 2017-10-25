На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО)

Подрядчик, ведущий ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге, продолжает демонстрировать чудеса изобретательности и смекалки. Завтра сотрудники администрации города и журналисты осмотрят, что удалось сделать почти за полгода в центре города. Сегодня рабочие спешно укладывают бордюры и плитку – прямо в подмерзшую и присыпанную снегом землю.

Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге близится к своему финалу. Чиновники от администрации Екатеринбурга, до того вовсю защищавшие «красоту» на проспекте, посмотрят, что же получилось сделать сотрудникам «Атомстройкомплекса» с центром города.

Напомним, работы по переукладке всего и вся здесь начались в июне. Времени на исправление проблем, видимо, подрядчику не хватает – еще остались недоделки.

К примеру, в эти минуты ведутся работы на перекрестке Ленина – Хохрякова: укладывают плитку поверх снега и наледи, вколачивают в подмерзшую землю бордюры. Для тротуаров, как и для дороги, такие условия работы вовсе не являются идеальными, снег – не лучшая подложка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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