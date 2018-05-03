Площадь 1905 года вновь закроют. Мэрия заявила о перекладке брусчатки

Этим летом в Екатеринбурге снова должны перекладывать брусчатку на площади 1905 года. В администрации города считают, что подрядчик год назад с работой не справился и должен все переделать.

О том, что на центральной городской площади намечается очередной ремонт, рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова, отвечая на вопросы жителей. Один из екатеринбуржцев поинтересовался: «Какие улицы, отремонтированные в прошлом году, подрядчика обяжут переделывать в этом? Есть такие? Особенно интересует состояние брусчатки на площади 1905 года. Ее переложили прошлым летом ужасно. Планируете ли это переделывать?". В ответ на это Благодаткова заметила, что сейчас проверяются гарантийные дороги, подрядчики за свой счет должны будут исправить дефекты.

«По вопросу устранения неровности брусчатого покрытия по проспекту Ленина, на участке от улицы Вайнера до улицы 8 Марта, сообщаю, что в 2017 году подрядной организации направлено письмо о необходимости устранения данного дефекта и перекладке брусчатки и установлен срок выполнения работ до 1 сентября 2018 года», – заявила Тамара Благодаткова.

Работы на этом участке вел «Атомстройкомплекс», часть работ мэрия не приняла. И подрядчик с недовольством мэрии не согласен: в Арбитражном суде рассматривается иск «Атомстройкомплекса» к МКУ «Городское благоустройство». Подрядчик в исковом заявлении требует обязать администрацию принять все выполненные работы, заплатить за них более 6 миллионов рублей. Судебное разбирательство назначено на конец мая. Но в рамках этого же дела МКУ «Городское благоустройство» написало заявление о встречном иске с требованием взыскать более 11,6 млн рублей. Исковое пока оставлено без движения, так как администрация города не подала в суд все необходимые документы.

Работы по переукладыванию брусчатки на проспекте Ленина велись летом 2017 года и закончились скандально. Горожане остались недовольны, так как движение в центре перекрывалось, это увеличивало заторы на дорогах – а результатом стали «волны» на дороге. К тому же, «Атомстройкомплекс» занимался ремонтом пешеходных зон на проспекте Ленина и центральной аллее – и там тоже нашли недостатки, включая кривые пешеходные переходы и велодорожку шириною менее метра. В мэрии сообщили, что оплачивать некачественно сделанные работы не будут. Росавтодор работы не принял. В «Атомстройкомплексе» считают, что по условиям муниципального контракта были соблюдены все нормы.

Екатеринбург, служба информации

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