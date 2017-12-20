Росавтодор не принял переложенную брусчатку на площади 1905 года в Екатеринбурге (ФОТО)

Мэрии Екатеринбурга придется собственными средствами оплачивать работы по укладке новой брусчатки на проспекте Ленина и площади 1905 года, которые состоялись в этом году. Это произойдет в случае, если суд встанет на сторону подрядчика. Росавтодор сегодня заявил, что брусчатку уложили некачественно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некачественно выполненные работы будут исключены из перечня работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Теперь мэрия должна будет за свой счет решить вопрос с брусчаткой. «Администрация города попыталась привести брусчатку в соответствие нормам. По-хорошему, нужно было делать капитальный ремонт. Мы посчитали, что работы сделали некачественно», – сообщил сегодня журналистам глава Уралуправтодора Алексей Борисов.

Добавим, что 19 декабря «Атомстройкомплекс» пообещал подать в суд на администрацию уральской столицы, которая отказалась принимать работы по перекладке брусчатки. Их стоимость составила 7 миллионов рублей. Теперь эту сумму компания планирует взыскать с чиновников. В «Атомстройкомплексе» считают, что по условиям муниципального контракта были соблюдены все нормы. Вместе с тем горожане подметили, что брусчатка положена волнообразно, кроме того, на площади 1905 года рабочие сделали кривой пешеходный переход.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

Больницы Екатеринбурга в новогодние каникулы перейдут на особый режим работы. / В Екатеринбурге за ночь снесли двухэтажную точку общепита – мэрия ищет собственника (ФОТО). / Объем строительства в Екатеринбурге падает два года подряд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»