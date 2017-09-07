Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что свежеуложенная брусчатка по нечетной стороне проспекта Ленина пошла волнами. Сильнее всего неровности успели прочувствовать автомобилисты.

Напомним, что участок от 8 Марта до Вайнера перекрывали на месяц с конца июля по конец августа этого года. Дорожники перекладывали старую историческую брусчатку – ее не меняли на новую, а просто перестилали, чтобы отрезок главного проспекта города стал ровнее. Сейчас закрыта четная сторона улицы, где ремонтники занимаются теми же работами, что и месяцем ранее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

Управление госохраны отказалось признать памятником старейшую баню Екатеринбурга. / Актриса из «Вечного зова» осталась без пенсии: Госфильмофонд потерял ее личное дело (ДОКУМЕНТ). / «Оно» по Кингу можно будет посмотреть в новом кинотеатре в центре Екатеринбурга за 99 рублей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»