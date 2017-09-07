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Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)

Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что свежеуложенная брусчатка по нечетной стороне проспекта Ленина пошла волнами. Сильнее всего неровности успели прочувствовать автомобилисты.

Новый День: Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)

Напомним, что участок от 8 Марта до Вайнера этого года. Дорожники перекладывали старую историческую брусчатку – ее не меняли на новую, а просто перестилали, чтобы отрезок главного проспекта города стал ровнее. Сейчас закрыта четная сторона улицы, где ремонтники занимаются теми же работами, что и месяцем ранее.

Новый День: Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)
Новый День: Свежеуложенная брусчатка на проспекте Ленина пошла волнами (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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