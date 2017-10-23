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NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

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Екатеринбург

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На проспекте Ленина «поехала» свежеуложенная плитка (ФОТО)

На проспекте Ленина «поехала» свежеуложенная плитка (ФОТО)

Качество ремонта проспекта Ленина не перестает удивлять жителей Екатеринбурга. Свежеуложенная плитка, не прожив и месяца, начала крошиться. Та же участь постигла бордюры.

В Екатеринбурге продолжается летне-осенний ремонт на проспекте Ленина. В ходе работ горожане уже повидали многое: строительство велодорожки шириной менее метра, замену двухцветной плитки на двухцветную, покраску плафонов фонарей в черный цвет, высыпание КамАЗа земли целиком на тротуар, лениво курящих рабочих близ перекрытых двух из трех полос на важной городской артерии...

Новый День: На проспекте Ленина ''поехала''  свежеуложенная плитка (ФОТО)

Как оказалось, качество ремонта оставило желать лучшего. Как передает корреспондент РИА «Новый День», плитка, уложенная на тротуаре вдоль проспекта в границах улиц Сакко и Ванцетти – Шейнкмана, больше похожа на нуждающуюся в замене, нежели на свежеуложенную.

Новый День: На проспекте Ленина ''поехала''  свежеуложенная плитка (ФОТО)

Так, местами на пешеходных переходах плитка уже покрошилась, а на тротуаре – откололась. Кое-где есть трещины в бордюрах – впрочем, не исключено, что его уже положили сломанным.

Новый День: На проспекте Ленина ''поехала''  свежеуложенная плитка (ФОТО)

В некоторых местах, в частности, у пешеходного перехода, у рабочих вышли этакие «ступеньки» из плитки – видимо, чтобы горожанам удобнее было спотыкаться.

Новый День: На проспекте Ленина ''поехала''  свежеуложенная плитка (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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