На проспекте Ленина «поехала» свежеуложенная плитка (ФОТО)

Качество ремонта проспекта Ленина не перестает удивлять жителей Екатеринбурга. Свежеуложенная плитка, не прожив и месяца, начала крошиться. Та же участь постигла бордюры.

В Екатеринбурге продолжается летне-осенний ремонт на проспекте Ленина. В ходе работ горожане уже повидали многое: строительство велодорожки шириной менее метра, замену двухцветной плитки на двухцветную, покраску плафонов фонарей в черный цвет, высыпание КамАЗа земли целиком на тротуар, лениво курящих рабочих близ перекрытых двух из трех полос на важной городской артерии...

Как оказалось, качество ремонта оставило желать лучшего. Как передает корреспондент РИА «Новый День», плитка, уложенная на тротуаре вдоль проспекта в границах улиц Сакко и Ванцетти – Шейнкмана, больше похожа на нуждающуюся в замене, нежели на свежеуложенную.

Так, местами на пешеходных переходах плитка уже покрошилась, а на тротуаре – откололась. Кое-где есть трещины в бордюрах – впрочем, не исключено, что его уже положили сломанным.

В некоторых местах, в частности, у пешеходного перехода, у рабочих вышли этакие «ступеньки» из плитки – видимо, чтобы горожанам удобнее было спотыкаться.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

В Свердловской области собрали больше урожая, чем в прошлом году. / В Свердловской области снова запретили продажу «фунфыриков». / Слух дня: Министр здравоохранения Свердловской области получил второй шанс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»