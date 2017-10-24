«К нам жалобы не поступали»: мэрия ответила на критику ремонта проспекта Ленина

Ремонт многострадального проспекта Ленина в Екатеринбурге обошелся городскому бюджету в 188 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании городской думы. Несмотря на критику горожан, общественников и депутатов, представители комитета благоустройства по-прежнему считают, что все работы на главной улице города выполнены качественно, и главное тому подтверждение – отсутствие письменных жалоб в адрес администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о целесообразности ремонта на площади 1905 года чиновникам задала депутат Ира Овчинникова: «Очень много жалоб, как от пешеходов, так и водителей. К сожалению, ничего не изменилось, и даже стало хуже». Со слов руководителя комитета Тамары Благодатковой, ремонт на площади был необходим в целях дорожной безопасности. «Брусчатка с 2008 года просела, трамвайные пути были выше на 5 сантиметров проезжей части, что недопустимо по ГОСТ. Были просадки посередине, которые влияли на безопасность движения, особенно зимой. На пересечении с улицей 8 Марта образовался водостой, который невозможно было убрать. Поэтому была переложена брусчатка для выравнивания с проезжей частью, остальная часть заасфальтирована». Общая сумма контракта по ремонту участка проспекта Ленина составила 188 миллионов рублей, а работы выполнял генподрядчик «Атомстройкомплекс».

«Что касается жалоб граждан, то за последний месяц не было ни одного письма в адрес администрации города с критикой, как уложена брусчатка на улице Ленина. В частных беседах может это высказывается, муссируется какими-то государственными чиновниками. Но необходимость этих работ была очевидна, 100% нужна», – высказался один из сотрудников мэрии.

Депутаты также пытались выяснить, зачем рабочие поменяли добротную плитку на пешеходной аллее улицы Ленина. В ответ было туманное пояснение от Тамары Благодатковой об «общем архитектурном решении по проспекту Ленина в увязке с другими улицами» и «изменением конфигурации покрытия пешеходной зоны». Затем выяснилось, что снятая с аллеи плитка сдана на хранение ДЭУ и будет использоваться на текущий ремонт других плиточных тротуаров в городе.

Стоит отметить, что свежая плитка на тротуарах Ленина растрескалась и стала крошиться всего через 1,5 месяца после укладки. Горожане заметили эти дефекты на тротуаре вдоль проспекта в границах улиц Сакко и Ванцетти – Шейнкмана. Особо екатеринбуржцы в «восторге» от пешеходных переходов, где рабочие уложили плитку настолько неровно, что об нее можно споткнуться и упасть.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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