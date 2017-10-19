«Мы закончили ремонты», – отчитались в мэрии. И дорожники раскопали центральную улицу (ФОТО)

Все ремонтные работы этого сезона в Екатеринбурге уже закончены, за исключением участка на проспекте Ленина. Это официальная позиция профильного комитета администрации Екатеринбурга. За 15 минут до отчета дорожники начали работы прямо в центре города, в 300 метрах от здания администрации.

Сегодня на заседании комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова заявила, что все работы в этом году закончены: к 3 октября разобрались с ремонтами дорог, к 15 октября завершили работы на тротуарах. Исключение – только благоустройство на проспекте Ленина плюс в некоторых местах еще продолжают устанавливать малые архитектурные формы, фонари и так далее.

Конечно, горожане могли бы с чиновником и поспорить – ведь если на тротуаре кто-то перекладывает бехатон или бордюры, то, наверное, работы еще не закончены. Удивительно, но в мэрии не заметили даже участок близ перекрестка 8 Марта – Малышева, от которого до здания администрации рукой подать. Часть тротуара по 8 Марта от Малышева до Радищева рабочие разобрали на днях, вторую часть – сегодня, за 15 минут до выступления Благодатковой.

Ремонты продолжаются и во многих других местах: на тротуаре около развязки Московская – Объездная, на Азина – Мамина-Сибиряка место раскопок до сих пор огорожено забором, тротуар около «Салюта» уже несколько недель представляет собой песочек, а вовсе не бехатон или другие твердые материи, у «Черного тюльпана» до сих пор ковыряют площадку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

«Денег больше нет»: автосалоны в Екатеринбурге внезапно свернули программы господдержки. / В уральском городе улицу Народной Мести переименовали в честь бывшего спикера Госдумы. / В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»