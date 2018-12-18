О проблемах на дорогах Екатеринбурга, платных парковках и взятках: заявления нового главы ГИБДД Свердловской области (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков провел итоговую пресс-конференцию – для него она стала первым выходом к прессе с момента назначения на должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встретиться сегодня с Алексеем Кисляковым пришли, наверное, почти все СМИ, работающие в Екатеринбурге, – что неудивительно, предыдущий глава Юрий Демин занимал свой пост 13 лет и не стеснялся открыто и подробно выражать свою позицию по всем вопросам. В том числе касающихся взаимодействия с руководством области и города. Однако новый начальник ГИБДД смог выкроить всего лишь полчаса на общение с прессой. Он обошелся без громких заявлений, но все-таки дал понять, какую позицию теперь занимает ГИБДД по крайней мере в отношении администрации Екатеринбурга, с которой при Демине шла настоящая война.

О ситуации с аварийностью на дорогах

«Очень сложная обстановка с аварийностью. За 11 месяцев этого года произошло 9 569 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Роста погибших нет, но есть рост пострадавших. Главные причины ДТП – выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, выезд на запрещающий сигнал светофора и езда в состоянии алкогольного опьянения. Треть ДТП связаны с наездом на пешеходов. По собственной неосторожности погибли 82 пешехода. Стоит отметить, что половина таких ДТП происходит в темное время суток, когда пешеходы идут без светоотражающих элементов».

Об организации движения в Екатеринбурге

«Именно в городе Екатеринбурге ситуация с организацией дорожного движения очень непростая, сложная. Я бы сказал, организация движения не в полной мере отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Очень много конфликтных точек, очень много пересечений транспортных и пешеходных потоков в одном режиме, я имею в виду, когда разрешающий сигнал горит и водителям, и пешеходам.

По моей информации, проектная организация, которая уже для нескольких городов разрабатывала организацию дорожного движения, разработала проект для Екатеринбурга, в Екатеринбурге в ближайшее время ее должны обсудить и принять. Около двух недель назад у нас была встреча с новым главой Екатеринбурга, мы обговорили все проблемные моменты, думаю, совместными усилиями сделаем так, чтобы движение стало безопаснее».

Об экспериментальном знаке, разрешающем поворот направо

«Этот знак, который висел непродолжительное время, экспериментальный, он в госстандарт не внесен, а потому должен был быть согласован с ГИБДД. Было принято решение администрацией города по нашему предписанию демонтировать знак. То же самое будет с экспериментальными знаками «Движение по трамвайным линиям» – в скором времени он будет демонтирован».

О парковке на газонах

«Мое мнение, как и любого нормального человека, газон – это не место для остановки и стоянки транспорта. Газоны есть газоны. Если ответственность будет введена – пожалуйста. Но кто будет администрировать, я сказать не могу, это не ГИБДД».

О платных парковках

«Мы готовы предоставлять информацию о собственниках транспортных средств в том случае, если это будет правильно оформлено. Те запросы, которые направляли из администрации Екатеринбурга в ГАИ города Екатеринбурга, они должным образом оформлены не были. Они, может быть, и оформили 200 протоколов (как заявила мэрия, – прим. ред.), но мы такие данные не получали».

Об ужесточении правил техосмотра

«Мое мнение положительное. ГИБДД возвращают контроль за техосмотром транспортных средств, которые занимаются перевозкой пассажиров и опасных грузов. Это важно. Как сейчас проходят техосмотр, вы знаете».

О коррупции в ГИБДД

«У меня нет цифр по взяткам, видимо, их не было выявлено. Но за нарушения были уволены два сотрудника, более сотни привлечены к дисциплинарной ответственности за различные нарушения, где мы усматриваем коррупционную составляющую. Это, например, неработающие видеорегистраторы или отсутствие записи».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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