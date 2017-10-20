Юрий Демин объяснил причины своей «непотопляемости»

Юрий Демин назвал условия и причины, позволяющие ему уже 12 лет руководить свердловской ГИБДД. Секреты своего успеха он раскрыл, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

«Требования к нашему главку в системе МВД сейчас только возрастают. Я вам предлагаю – приезжайте на Чкалова, 1 (где находится УГИБДД области – прим. ред.), в 6:30 утра, мы посадим вас в экипаж, и вы отработаете с ними смену. Вы поймете, как мы работаем. И так каждый день, в одном ритме. Вам станет понятно, какие задачи мне приходится решать. Самая основная – это нужно работать правильно и честно, чтобы не получилось так – люди задают вопросы ГИБДД и не получают ответов и решений. В нашей службе нужен порядок. Наверное, эти элементы и являются решающими. Да, некоторые подчиненные говорят о том, что я излишне требователен. Но потом они говорят «спасибо» за это. И еще. У нас тесное взаимодействие с вами, с населением, вы что-то нам подсказываете. И эта помощь друг другу важна», – сказал главный гаишник области.

Юрий Демин работает начальником областного управления ГИБДД с 2005 года. Не раз он оказывался в центре скандалов и полномасштабных акций по его «отставке», подпитываемых различными слухами в СМИ. Один из показательных примеров – возбужденное в 2009 году уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном повреждении имущества, которое инициировал фотограф Юрий Басок (дело позже прекратили, сейчас Басок добивается правды в ЕСПЧ). Однажды заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев направлял начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину письмо с требованием «рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего нахождения в должности» Юрия Демина. Кроме того, гаишника пытались связать с бизнес-структурами. Однако все попытки сместить Демина с должности наталкивались на непонятную защиту, самоуверенность и безапелляционность главного гаишника области, которого часто пытались дискредитировать.

В СМИ не раз проходила информация, что Демина прикрывает бывший однокурсник, сотрудник администрации Президента РФ. Помимо этого, указывалось, что Демин в родстве с «дядей Колей» (главой Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, генерал-полковником Николаем Овчинниковым) и ушедшим в отставку в 2011 году начальником свердловской криминальной полиции, генерал-майором Владимиром Филипповым.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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