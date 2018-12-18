российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 декабря 2018, 14:00 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Экспериментальный знак, разрешающий поворот на красный, убрали по требованию ГИБДД

Глава ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков

Глава ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков рассказал, почему на самом деле был демонтирован знак «Уступи, и можно направо». Оказывается, администрация города забыла его согласовать, поэтому ГИБДД потребовала его убрать.

«Этот знак, который висел непродолжительное время, экспериментальный, он в госстандарт не внесен, а потому должен был быть согласован с ГИБДД. Было принято решение администрацией города по нашему предписанию демонтировать знак», – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Кисляков. По его словам, та же судьба ждет знаки «выделенка для трамваев» – мэрия уберет их в ближайшее время.

Напомним, знак «Уступи всем, и можно направо» появился в середине ноября. А через месяц его убрали. В администрации города это объяснили тем, что пропускная способность дороги выросла всего на 5 %, а ожидалось что на 15 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

История Свердловского антикоррупционного департамента началась со скандальных заявлений. / В Новоуральске убийцу женщины приговорили к 10 годам колонии. / Скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Эксперимент окончен: в Екатеринбурге убрали знак, разрешающий поворот на красный

О проблемах на дорогах Екатеринбурга, платных парковках и взятках: заявления нового главы ГИБДД Свердловской области (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,

Новости партнеров