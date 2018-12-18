Экспериментальный знак, разрешающий поворот на красный, убрали по требованию ГИБДД

Глава ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков рассказал, почему на самом деле был демонтирован знак «Уступи, и можно направо». Оказывается, администрация города забыла его согласовать, поэтому ГИБДД потребовала его убрать.

«Этот знак, который висел непродолжительное время, экспериментальный, он в госстандарт не внесен, а потому должен был быть согласован с ГИБДД. Было принято решение администрацией города по нашему предписанию демонтировать знак», – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Кисляков. По его словам, та же судьба ждет знаки «выделенка для трамваев» – мэрия уберет их в ближайшее время.

Напомним, знак «Уступи всем, и можно направо» появился в середине ноября. А через месяц его убрали. В администрации города это объяснили тем, что пропускная способность дороги выросла всего на 5 %, а ожидалось что на 15 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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