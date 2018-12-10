Эксперимент окончен: в Екатеринбурге убрали знак, разрешающий поворот на красный

В Екатеринбурге убрали знак «Уступи всем, и можно направо», разрешающий поворот на красный сигнал светофора. Мэрии не понравился рост пропускной способности дороги.

Экспериментальный знак, установленный на перекрестке 8 Марта и Щорса, исчез. В пресс-службе администрации города корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что пропускная способность на перекрестке увеличилась на 5 %, а планировалось, что вырастет на 15 %. Это очень мало, подсчитали в мэрии. Редакция поинтересовалась, почему 5 % так плохо, может, это связано с большими расходами на содержания знака? На что в мэрии ответили: «Никаких расходов. Просто эксперимент закончился».

Напомним, знак «Уступи всем, и можно направо» появился в середине ноября. Поворот направо при запрещающем сигнале светофора возможен, только если нет пешеходов и транспортных средств, которые движутся с других направлений.

В ПДД его еще нет, но несколько городов в качестве эксперимента его установили.

Екатеринбург, служба информации

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