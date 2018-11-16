В Екатеринбурге поставили знак, которого нет в ПДД, – он разрешает поворачивать направо на красный свет

На екатеринбургских перекрестках стали устанавливать специальные знаки, которые разрешают автомобилям поворачивать направо при красном сигнале светофора. Пока это эксперимент ‒ нового дорожного указателя еще нет в ПДД. Новинку уральские водители смогут опробовать на пересечении улиц 8 Марта и Щорса, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, поворот направо при запрещающем сигнале светофора возможен, только если нет пешеходов и транспортных средств, которые движутся с других направлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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